IU-MpG critica la remodelación del parque canino del barrio de Huelin

La concejala de IU-MpG en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, reclamó ayer, a través de un escrito dirigido a la alcaldía, que se tomen medidas para la mejora del Parque Canino de Huelin, con el objetivo de acabar con las actuales deficiencias y mantenerlo en unas perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias, ya que se ha puesto una capa de cemento en vez de la gravilla que solicitaban los usuarios y vecinos, por lo que la reciente remodelación en lugar de «mejorar la situación incluso la ha empeorado».

El parque canino de Huelin se encuentra en «mal estado y tiene muchas deficiencias en cuanto a su superficie. Desde que se habilitó este parque canino, los usuarios han venido denunciando al Ayuntamiento las insuficiencias y los problemas que sufrían los perros al hacerse daño con los chinos de una gran tamaño que formaban la superficie», aseguró la concejala, quien señaló que, por eso, «los usuarios protestaron este pasado verano, incluso colgando pancartas en las instalaciones, para que se cambiara ese superficie por grava de menor tamaño, sin embargo los vecinos y vecinas de la zona se quejan de que la remodelación realizada la semana pasada ha dejado el parque canino peor de lo que estaba puesto que no se ha cambiado los chinos por gravilla sino que se han pavimentado la superficie con una capa de cemento, sin previo aviso a los usuarios y sin contar con su opinión, por lo que han dejado la superficie sin drenaje y con peores condiciones higiénico-sanitarias».

Esto ha provocado la indignación de los vecinos que no entienden que una actuación que era para mejorar, al final, por no hacer caso de los vecinos, haya empeorado las condiciones del parque canino. Además, piden que se quite en cemento y pongan la gravilla tal como habían reclamado, denunció la edil. Los usuarios lamentan que el parque canino tenga tantas deficiencias y denuncian que se forman charcos, incluso.