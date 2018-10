Los médicos siguen con la huelga tras no llegar a un acuerdo con Salud

La Administración continuará con su plan de mejoras.

La huelga de los médicos de Atención Primaria sigue su curso tras reunirse ayer con representantes de la Delegación provincial de Salud y no llegar a ningún acuerdo entre ambas partes.

Una de las cuestiones centrales de esta huelga es lograr un aumento de plantilla. Mientras el colectivo cifra las necesidades en 150 médicos de familia y 50 pediatras, la administración noha dado cifras al respecto e incluso no ha querido plasmar el número de facultativos que comtenplaría el próximo desdoblamiento de cupos previsto para inicios de 2019. El motivo que han alegado desde la Administración, según los representantes del colectivo médico, es que las elecciones andaluzas pueden traer consigo cambios y nuevos nombramientos. «Nosotros hemos hablado de datos técnicos y necesidades, no políticos. Venga quien venga tendrán que verse cuáles son las necesidades», aseguró Becerra. Asimismo, solicitaron conocer con qué baremos contabilizan la plantilla y sus necesidades para que ambas partes puedan «hablar el mismo idioma».

Otro de los aspectos abordados, a pesar de no firmar el documento, fue el económico. La Administración habría propuesto recuperar unos complementos que el BOJA ya contempla pero que no se pagan desde hace años. Una solución que el sector tachó de «triste» ya que no se trata de ninguna mejora por lo que han vuelto a solicitar que se incorpore a las negociaciones algún representante del Servicio Andaluz de Salud para poder abordar las mejoras económicas.

Los diez minutos por paciente que exige el colectivo, y contemplar el tiempo de visitas domiciliarias o de formación también es otro de los aspectos que los médicos exigen más concreción. Una propuesta que la Administración habría resuelto con la gestión de la mesa de negociación de cada uno de los centros. «Proponen que cada uno de los centros gestione sus agendas», resumió Becerra.

Ante esta situación, el colectivo continuará con la huelga prevista para los próximos días 29, 30 y 5, 8 y 9 de noviembre, y, lo más probable, es que para finales de semana o inicios de la próxima presenten un documento a la Delegación. «Pensábamos que hablaríamos sobre datos en esta reunión pero ha sido imposible firmar ese documento», sentenció el vocal del sindicato.

Salud sigue con su plan

La Delegación de Salud, por su parte, aseguró que seguirá adelante con los compromisos y el cronograma de mejoras en Atención Primara a pesar de no haber alcanzado ningún acuerdo con los representantes del Sindicato Médico y Basta Ya. Un documento que aportaba acciones que «la Administración sanitaria llevará a cabo en los próximo meses en el marco de la Estrategia de Renovación de Atención Primaria, y que será valorado por el Sindicato Médico».

«El documento incluye aspectos tan relevantes como la gestión de la demanda, el incremento de efectivos, la mejora de la capacidad de resolución de la Atención Primaria, el estudio de mejoras en el desarrollo del Plan de Agresiones, y la transparencia en la implantación del acuerdo», indicó el secretario general de la Delegación Territorial del Salud, Juan Monedero.