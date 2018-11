Profesores de Danza exigen en Sevilla que se restituyan todas las plazas docentes

No solo los alumnos están hartos. Como ya publicó La Opinión de Málaga, los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Málaga presentaron este lunes instancias individuales ante la Delegación Territorial de Educación exigiendo la contratación de los profesores que faltan desde que comenzó el curso el pasado mes de septiembre. En este tiempo, faltan 9 docentes y, por tanto, no hay clases de estas asignaturas. El claustro de profesores también protesta amargamente por esta situación precipitada por un cambio normativo, "de la noche a la mañana", según denuncian, que ha provocado que profesores con hasta doce años de experiencia hayan tenido que abandonar su puesto, sin que se haya encontrado aún sustitutos.

Por ello se reúnen hoy en Sevilla con la directora general de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Antonia María Petra Cascales, para exigir una solución.

Según explican fuentes del Conservatorio Superior de Danza a este periódico, hasta ahora, las plazas vacantes se habían estado cubriendo con una colocación de efectivos que se denominaba comisión de servicio en puesto específico. Servía para el personal funcionario de carrera, para el interino y para el personal laboral. Sin embargo, en este año 2018 se han celebrado oposiciones a estos cuerpos con un resultado "bastante desastroso", apuntan las fuentes. Es decir, que tras este concurso, solo una persona logró aprobar, por lo que "se han quedado un sin fin de plazas sin cubrir".

Eso ha hecho que la Consejería tenga que buscar personal para cubrir esas plazas "pero ha modificado la forma en que hasta el momento se procedía para cubrir esas sustituciones". "Nos encontramos en que en menos de tres meses hay dos resoluciones que pretenden ordenar el acceso a las bolsas de trabajo. El efecto inmediato es que ha habido profesores que se han quedado fuera, porque han cambiado los requisitos para poder seguir trabajando", explican las fuentes consultadas.

Este cambio en la regulación ha afectado, por ejemplo, a dos profesores de Escenificación que se han tenido que ir a otro centro, pese a su cualificación y experiencia de más de 12 años. "Y nadie ha cubierto esas plazas". Lo mismo ocurre con Historia de la Danza y de Música. No están los profesores enfermos, sino que la administración no lo ha cubierto unas plazas que se han quedado libres por culpa del cambio en la normativa. A esto hay que añadir otros tres profesores que están de baja por enfermedad. Nueve en total en el Superior de Danza.

¿Por qué han cambiado? "Lo que parece evidente es que Educación ha querido organizar estas bolsas atendiendo a los parámetros de la enseñanza Secundaria y nosotros no somos eso. Nuestro nivel educativo es superior. Y como tal funciona. El perfil del profesorado varía. No pueden medirnos por el mismo rasero. No es el mismo nivel educativo ni las mismas necesidades educativas", explican los profesores. Y lo que es peor, los docentes temen que esta situación no solo afecte al presente, sino también al futuro de la plantilla de profesores, ya que los funcionarios de carrrera podrían verse obligados a pedir excedencia en sus puestos para seguir trabajando en el Superior en los puestos de cátedra.

"Han creado un problema donde no lo había", insisten. Se ha suprimido una bolsa de trabajo por una pequeña lista en la que la experiencia ya no cuenta, "porque se parte de cero".

Los profesores también lamentan que "no nos han tenido en cuenta para nada". Por ello, el claustro ya ha enviado un escrito, aún sin respuesta, a la Consejería, denunciando la silutación y solicitando que se paralice esta resolución que ha motivado toda esta "debacle", así como que se les permita hacer propuestas para la colocación de efectivos, "que pasa por volver al sistema anterior, con alguna adaptación tras las oposiciones y la creación de la nueva bolsa de trabajo". "Es factible, pero hay que negociarlo".

En toda España solo hay cinco conservatorios superiores de Danza: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga. "Somos los únicos en Andalucía y no nos han preguntado", afirmaron.

Esta nueva regulación también afecta a los conservatorios superiores de Música.

La Junta de Andalucía, por su parte, señala que "para la cobertura de las posibles sustituciones de profesorado que se puedan producir en los Conservatorios de Danza se está a expensas de la resolución de la convocatoria para una bolsa de trabajo específica efectuada en su momento por la Consejería de Educación, ya que es de carácter regional». «Una vez que se disponga del listado del profesorado se procederá a cubrir dichas necesidades», señalaron la fuentes de la Delegación Territorial.