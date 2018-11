Málaga se convierte en el mejor destino urbano para pasar la Navidad

Málaga ha obtenido el primer puesto en el 'ranking' Best Sunny Christmas Markets in Europe, de la organización European Best Destinations (EBD), que presenta a la ciudad como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada.

EDB describe a la capital de la Costa del Sol como "uno de los destinos de moda en Europa, una ciudad brillante y sorprendente que es una mezcla de todo lo que amas: sol, playa, cultura, autenticidad, tradición y compras". "Málaga también es conocida por la calidad de sus luces de Navidad, (entre las luces más bellas de Europa)", señala esta entidad.

Este reconocimiento mejora el posicionamiento y proporciona visibilidad a Málaga, ya que, según datos de la organización, el sitio web de European Best Destinations ocupa el primer lugar entre aquellos viajeros buscando los mejores mercados de Navidad en Europa, y sus ránquines son también seguidos por los medios de comunicación y touroperadores.

La selección, según esta organización, se ha llevado a cabo por un panel compuesto por 12.680 viajeros que seleccionaron 6 mercados navideños; los de Granada, Madrid, Barcelona, Sevilla, Funchal y Málaga, en los que la Capital de la Costa del Sol alcanzó el primer puesto de la clasificación.



Málaga nominada a mejor destino europeo 2019

En septiembre, Málaga fue nominada como uno de los 20 mejores destinos de Europa por European Best Destinations (EBD), que valoraron la ciudad como un "destino único" que mezcla modernidad y tradición, cultura de alto nivel donde destacan los 37 museos de la ciudad, playa, gastronomía y compras, y que celebra eventos sorprendentes.

De esta forma, Málaga pasará a competir por el título 'European Best Destination 2019' con los destinos más visitados y populares del continente, entre los que se encuentran Viena, Roma, Las Azores, Ginebra, Berlín, Lisboa, Bratislava y Edimburgo. El título se resolverá mediante una votación online del 15 de enero al 5 de febrero de 2019.