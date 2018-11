La moda a través del género y de la artesanía, en La Térmica

El Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, dedica gran parte de sus actividades de esta semana a la moda, en colaboración con Málaga de Moda y Turismo y Planificación Costa del Sol. Por un lado, el ciclo 'La moda del arte', dedicado a estudiar la relación entre ambas disciplinas, recibe a la modelo y artista Susanne Junker el miércoles 28 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Museo Thyssen Málaga, donde impartirá la conferencia 'I am not an artista, I am Sussane Junker artista!'. Además, el jueves 29 de noviembre, de 12.00 a 18.00 horas, impartirá en La Térmica un workshop sobre retratos e identidad. Ambas actividades tienen entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el viernes 30 de noviembre a partir de las 18.00 horas y el sábado 1 de diciembre a partir de las 10.00 horas, se celebran las jornadas de artesanía y moda 'Memoria nueva de antiguos oficios', que contarán con la participación de Dalia Sendra Rodríguez, Johan Luc Katt, Jesús Segado, Marco Poli, Aurora Fernández Texeira, Ángeles Espinar y Leandro Cano. La entrada es gratuita con reserva de plaza previa en la web de La Térmica.

Sussane Junker: ID-Identity

La reflexión de Sussane Junker sobre la identificación de género, la objetificación de las mujeres y el uso de la sexualidad en los medios de comunicación de masas bebe de su propia experiencia autobiográfica como modelo profesional. En la conferencia 'I am not an artista, I am Sussane Junker artista!', Junker trazará una panorámica de su trayectoria profesional, de modelo a artista y curadora de stageBACK, un espacio autogestionado por artistas en Shanghai (China).

Por otra parte, en el workshop del jueves 29, Junker fotografiará a los asistentes con el ánimo de establecer un diálogo sobre su identidad.