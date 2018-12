IU-MpG solicita instar al Gobierno a modificar los criterios de la regla de gasto

IU-MpG lleva una moción a la Comisión de Economía de hoy lunes en la propone a los grupos instar al Gobierno y a los partidos con representación en el Parlamento a que «se modifiquen los criterios de la aplicación de la regla de gasto para que se apliquen sólo en casos de incumplimiento del principio de legalidad presupuestaria o del de sostenibilidad financiera».

La formación propone otros cinco acuerdos: instar al Gobierno y a los partidos a que se modifiquen los criterios de aplicación para que exista la posibilidad de incumplimiento puntual de la regla de gasto cuando este se deba a causas no atribuibles a la existencia de un déficit estructural y lo acredite la Intervención general, a modificar los criterios de aplicación para realizar una revisión del cálculo actual, de forma que se usen los créditos definitivos y no las obligaciones reconocidas para evitar la pérdida potencial de gasto causada por la inejecución, que las entidades locales puedan subir los gastos por incrementos de ingresos de carácter estructural y no sólo cuando haya cambios normativos, que se permita la inclusión de ajustes por ingresos que las corporaciones locales deberían recibir como financiación por realizar actividades que son competencia de otras instituciones y que se excluyan del cómputo los ajustes contables que no supongan gasto presupuestario.

Esta regla de gasto se impuso durante la crisis, de forma que los ayuntamientos muy endeudados no pudieran continuar esa senda, aunque la izquierda quiere más libertad para inversiones sociales.