Piden eliminar la barrera de geranios que queda en el puente de Tetuán

El grupo municipal de IU-Málaga para la Gente (IU-MpG) ha enviado una carta al alcalde, Francisco de la Torre, firmada por su portavoz, Eduardo Zorrilla, en la que se solicita la retirada de la única de las dos barreras de geranios que quedan en el puente de Tetuán, después de que la existente en una de los lados haya sido eliminada por las obras del metro y su afección a la infraestructura y la otra esté ahora en malas condiciones.

«En su día, la concejala Teresa Porras instaló una barrera de geranios en los dos lados del puente de Tetuán para evitar que se pudiera contemplar el cauce seco y abandonado del río Guadalmedina por el deficiente mantenimiento y falta de una adecuada conservación de ese espacio por parte del equipo de gobierno», explica Zorrilla en su carta, para decir luego que el Ejecutivo local malagueño «no quería que los residentes o visitantes de la ciudad vieran el río desde el puente, se avergonzaban de su río, cuando es hito fundacional y fundamental de la capital, aunque hoy por hoy sea una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad».



Vistas

Sin embargo, recuerda el portavoz de IU-MpG, «cuando está limpio y arreglado las vistas del río son magníficas, más aun cuando lleva agua, lo que hace que el río se convierta en objeto de admiración, hasta el punto de que los transeúntes se paran para contemplar bajar el agua y la maravillosa estampa de La Alameda o la Trinidad y El Perchel».

Para Zorrilla, «esta intervención urbana es algo que está aún por resolver, pero en cualquier caso lo que no es de recibo son los muros de geranios del puente de Tetuán tapando las vergüenzas de la ciudad».

Como consecuencia de las obras del metro en el tramo del Guadalmedina, subraya, «se ha desmontado uno de los lados del puente y, en consecuencia, eliminado uno de los muros de geranios que existían en el mismo».

En el otro lateral, se han abandonado «el cuidado y mantenimiento de esta barrera de geranios y los mismos se han secado, aunque no se han quitado y lo que tenemos en la actualidad es un muro de plantas secas horroroso, por lo que solicitamos que se quite y que cuando se finalice la obra del metro en ese punto se adecente también la parte del río Guadalmedina y se opte por una solución que no sea tapar las vergüenzas de la ciudad». Actualmente, se está redactando el proyecto del Plan Especial del Guadalmedina, que prevé puentes plaza en el cauce y el soterramiento de las avenidas de la Aurora y de La Rosaleda, así como también hay quejas vecinales por los malos olores al final del cauce debido a los lodos acumulados.