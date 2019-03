Claro predominio de hombres en las candidaturas malagueñas al Congreso

Las candidaturas que han presentado los partidos políticos por la provincia de Málaga al Congreso, cara a las elecciones generales del 28 de abril, siguen haciendo buena aquella canción de James Brown, en la que daba a entender que el mundo era un mundo para hombres, por mucho que no sería nada sin la mujer. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana el listado oficial con todas las formaciones que concurrirán en las generales y de los once que han pasado el corte de la Junta Electoral Central, solo tres presentan a mujeres como número uno. Los tres partidos no cuentan, por ahora, con representación en el Congreso. Concretamente, son Vox, el Pacma y Recortes Cero. Los demás partidos, entre ellos los mayoritarios, como el PSOE y PP, tienen a hombres como cabezas de lista.

Al frente de la candidatura de Vox está Patricia Rueda, la hasta ahora directora del Museo del Automóvil. Su entrada al Congreso es muy probable, teniendo en cuenta las perspectivas con las que el partido de extrema derecha parte en Málaga. No es el caso de Eva Ramos, que lidera la candidatura del Pacma, ni de María Hita, al frente de Recortes Cero. En ambos casos, se trata de partidos minoritarios, fieles a las citas electorales, pero que no han logrado nunca tener a un diputado en el Congreso por Málaga.

En el caso de los partidos mayoritarios, todos presentan a hombres como primeras espadas. En el PSOE, el número uno queda reservado para el sanchista Ignacio López. Los populares estarán liderados por Pablo Montesinos, uno de los fichajes estrella de Pablo Casado para estas elecciones generales. Montesinos, es a su vez, uno de los dos nombres que participa en las generales en calidad de independiente. El otro, el torero Salvador Vega, también figura en la candidatura del PP por Málaga y cierra la lista. En el caso de Ciudadanos, el número uno es otro hombre: Guillermo Díaz. En este caso, la formación naranja ha invertido los papeles con respecto al 2016. Entonces, Irene Rivera figuraba como número uno y Guillermo Díaz como número dos. Ahora, es justo al revés. Unidos Podemos, por su parte, estará liderado por Alberto Garzón.

El número dos aparece como el lugar predilecto para las mujeres. Además de Rivera en Ciudadanos, también son segundas espadas Carolina España en el PP, Fuensanta Lima en el PSOE y Eva Garcia Sempere en Unidos Podemos. Hay una única candidatura que este integramente femenina: el Pacma (Eva Ramos, Noemi Pérez y Ana Isabel Melguizo).

El escenario no es muy diferente si se pone la lupa en las candidaturas para el Senado, aunque hay excepeciones, como la del PP. Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, repite como número uno. En el PSOE, la candidatura es liderada por Miguel Ángel Heredia y en Ciudadanos el número uno es el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz. La candidatura de Vox al Senado es liderada por Pablo Fernández Sáenz de Tejada. Con este panorama, habrá más hombres que mujeres que representan a la provincia de Málaga en el Congreso y en el Senado.