Unidas Podemos promete incluir Bermeja en la declaración del parque nacional Sierra de las Nieves

Unidas Podemos se ha comprometido a incluir la Sierra Bermeja en la declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional, según ha asegurado en Estepona la candidata número dos por Málaga de Unidas Podemos (agrupa a Izquierda Unida, Podemos y Equo), Eva García Sempere, que hablará con asociaciones ciudadanas y dirigentes políticos de las distintas formaciones que integran la coalición para relanzar esta demanda.

La convocatoria de elecciones generales anticipadamente dejó sobre la mesa la tramitación de la declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional. Juancho López Uralde y Eva García Sempere, en nombre de Unidos Podemos formaban parte de la comisión que tramitaba el proyecto de ley. A la misma tenían previsto volver a presentar la propuesta de inclusión de Sierra Bermeja en el parque natural.

"La no inclusión de Sierra Bermeja en el tercer parque natural de Andalucía es injustificable en términos científicos", ha destacado la ex diputada nacional, quién ha lamentado que exista consenso entre todos los partidos a nivel local y entre ayuntamientos limítrofes y no lo haya en la Comunidad Autónoma o en el Estado.

Como ha explicado el concejal de IU de Estepona Valentín Berrocal, al espacio que se catalogará como parque nacional se le unió parte del pinsapar de Istán, para que se dispusiera del mínimo de exigido por la Ley, pero se dejaron fuera una sierra un monte completo con pinsapos y, sobre todo, con peridotitas, muy singulares a nivel mundial.

Las peridotitas son una de las rocas más escasas en la corteza terrestre, porque sus afloramientos muestran una porción del manto de la litosfera, en general no visible, y en Sierra Bermeja están unas de las más importantes del mundo.

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía por Málaga, Guzmán Ahumada, ha destacado que la protección de Sierra Bermeja debe superar los compromisos locales de los distintos partidos y las "declaraciones futuribles".

"Esta exigencia la avalan cuestiones de derechos y medioambientales claro. Es de justicia reconocer el trabajo que ha realizado la plataforma desde el inicio, que ha aportados datos científicos para proteger este espacio único y que tenemos que preservar para generaciones venideras", ha precisado.