Lista electoral de Algarrobo para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ALBERTO PEREZ GIL
2. MARIA JOSE RUIZ MOLINA
3. AIDA MARIA PENDON LOPEZ
4. MIGUEL GARCIA SANCHEZ
5. RITA MARIA GONZALEZ RIVAS
6. MANUEL NAVARTA SANCHEZ
7. REMEDIOS MORALES MOYA
8. DOMINGO DAMIAN SEGOVIA DAGA
9. MARIA VANESA VILLENA PASTOR
10. JOSE ALBERTO ARIZA MARTIN
11. MARIA DOLORES CAMACHO CAMPOS
12. RAFAEL CAMACHO CAMPOS
13. DANIEL GUERRERO MORENO
SUPLENTES
1. MARIA EUGENIA PENDON GARCIA
2. JESÚS DAMIAN MOYANO DIAZ
3. FRANCISCA LOPEZ GUMIEL
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
1. JOSE LUIS RUIZ CABEZAS
2. MARIA GUERRERO GIL
3. DANIEL CIVICO ARIZA
4. MARIA RAQUEL ALAIZ GONZALEZ
5. ADRIAN SANCHEZ CIVICO
6. ANGELA CLARA MARTIN JIMENEZ
7. LUIS MIGUEL CAMACHO ARIZA
8. MARIA ANGELES ALBERT PENDON
9. MIGUEL ANGEL JURADO CIVICO
10. VIOLETA GRANDINEAU
11. JOSE MANUEL MOLINA COTILLA
12. MARIA CARMEN DOMINGUEZ DIAZ
13. ALBERTO MARTIN TORRES
SUPLENTES
1. ALEJANDRO NAVARRO ROMERO
2. DOLORES GUERRERO ARIZA
3. JAIME CORDOBA NAVAS
4. DORIS FREWER-KURKOWSKI
5. MARCO MIGUEL RUIZ GORDO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. NATACHA RIVAS CAMPOS
2. SERGIO JESUS COTILLA RIVAS
3. MARIA VICTORIA SEGOVIA GOMEZ
4. PATRICIA NAVARTA RUIZ
5. ADRIAN GONZALEZ GARCIA
6. MARIA ANGELES LOZANO FERNANDEZ
7. JUAN CARLOS GIL SANCHEZ
8. MARIA ISABEL GARCIA DIAZ
9. JACOB GIL ORTEGA
10. ANTONIO DIAZ SALIDO
11. RAFAEL CIVICO MANUEL
12. MARIA ADELA ENCINAS GIL
13. ANTONIO PALACIOS GIL
SUPLENTES
1. SEBASTIAN CAMPOS GIL
2. CRISTINA MARIN AVILA
3. JOSE CARLOS ARIZA SEGOVIA
4. ANTONIO MANUEL ROJO CAMPOS
5. MARIA DEL CARMEN VELA MORENO
6. ALVARO PORTILLO GOMEZ
7. MARIA DEL CARMEN DIAZ NAVAS
8. MARIA DEL CARMEN RIVAS MELGARES
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MARIA DESIRE FRIAS GOMEZ
2. RAFAEL PALOMO JIMENEZ
3. ANTONIO JESÚS GAMEZ FRIAS
4. ANTONIO MARTIN CARO
5. IRENE MARTIN RODRIGUEZ
6. ANTONIO BENITEZ BENITEZ
7. JUAN DE DIOS OVIEDO CALDERON
8. CONCEPCION RODRIGUEZ RUIZ
9. MANUEL FERNANDEZ GALLEGO
10. MARIA DEL CARMEN PALOMO MORENO
11. CARLOS OVIEDO MORENO
12. MODESTO SEGARRA VALVERDE
13. MELODIA MORENO CARO
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