Lista electoral de Almáchar para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO YUSTE GAMEZ
2. MARIO TORRES GAMEZ
3. ROCIO REYES MARTIN
4. AURORA MONICA REYES ESPAÑA
5. JOSE MANUEL PALMA CLAROS
6. JUAN MANUEL PEREZ FERNANDEZ
7. SANDRA ISABEL ESPAÑA REDONDO
8. CRISTINA FERNANDEZ PONCE
9. FRANCISCO BARRANQUERO GUTIERREZ
SUPLENTES
1. MARIA CONCEPCION PALMA RUIZ
2. JOSE ALVARO DIAZ CISNEROS
3. ELISABET PORTILLO MARTIN
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JOSE GAMEZ GUTIERREZ
2. AURORA MARIA PALMA PALMA
3. JOSE MARIA PEREZ GOMEZ
4. JUAN PEREZ GAMEZ
5. ANA PALMA PORTILLO
6. ROSA ROMERO ALCANTARA
7. LUIS BENITO PALMA PALMA
8. JOSE PEREZ MORALES
9. CORAL MARTIN ESPAÑA
SUPLENTES
1. FRANCISCO PONCE FERNANDEZ
2. ALMUDENA JIMENEZ MARTIN
3. FRANCISCO PEREZ GALLARDO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER ESPAÑA ALCANTARA
2. ANA BELINDA PALMA GAMEZ
3. ADRIAN SANTANA GUERRA
4. GABRIEL MUÑOZ ESPAÑA
5. MARIA ISABEL MOLERO RUIZ
6. JUAN RAMON ALCANTARA GAMEZ
7. MANUEL ESPAÑA ORTIZ
8. SALVADOR GUERRA ALCANTARA
9. MARIA MACARENA ALVAREZ FRIAS
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