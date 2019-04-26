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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Almáchar para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO YUSTE GAMEZ
2. MARIO TORRES GAMEZ
3. ROCIO REYES MARTIN
4. AURORA MONICA REYES ESPAÑA
5. JOSE MANUEL PALMA CLAROS
6. JUAN MANUEL PEREZ FERNANDEZ
7. SANDRA ISABEL ESPAÑA REDONDO
8. CRISTINA FERNANDEZ PONCE
9. FRANCISCO BARRANQUERO GUTIERREZ

SUPLENTES
1. MARIA CONCEPCION PALMA RUIZ
2. JOSE ALVARO DIAZ CISNEROS
3. ELISABET PORTILLO MARTIN

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JOSE GAMEZ GUTIERREZ
2. AURORA MARIA PALMA PALMA
3. JOSE MARIA PEREZ GOMEZ
4. JUAN PEREZ GAMEZ
5. ANA PALMA PORTILLO
6. ROSA ROMERO ALCANTARA
7. LUIS BENITO PALMA PALMA
8. JOSE PEREZ MORALES
9. CORAL MARTIN ESPAÑA

SUPLENTES
1. FRANCISCO PONCE FERNANDEZ
2. ALMUDENA JIMENEZ MARTIN
3. FRANCISCO PEREZ GALLARDO

PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER ESPAÑA ALCANTARA
2. ANA BELINDA PALMA GAMEZ
3. ADRIAN SANTANA GUERRA
4. GABRIEL MUÑOZ ESPAÑA
5. MARIA ISABEL MOLERO RUIZ
6. JUAN RAMON ALCANTARA GAMEZ
7. MANUEL ESPAÑA ORTIZ
8. SALVADOR GUERRA ALCANTARA
9. MARIA MACARENA ALVAREZ FRIAS
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