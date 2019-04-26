Lista electoral de Istán para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. DIEGO MARIN AYLLON
2. ANA BEATRIZ MACIAS SANCHEZ
3. FERNANDO JESUS MORENO DIAZ
4. ALBERTO GONZALEZ ORTEGA
5. YASMINA CABRERA AYLLON
6. JUAN CARLOS URBANEJA GUERRERO
7. ANTONIO DAMIAN LOPEZ TORO
8. ROCIO CARMEN MORENO DIAZ
9. ANDRES MIGUEL PEÑA AGUILAR
SUPLENTES
1. ANA DEL PILAR AYLLON TORO
2. JUAN AGUILAR OSORIO
3. CATALINA PEREZ VALDIVIA
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. MONICA MARQUEZ LARA
2. GABRIEL AGUILAR MACIAS
3. CLARA ISABEL MARIN FRANCO
4. FERNANDO JESUS ORTIZ MORILLA
5. ANA BELEN DIAZ ANAYA
6. JUAN JOSE MACIAS MARTINEZ
7. MARIA LOURDES LARA TORO
8. JUAN MIGUEL RIVERO ORTIZ
9. ELISABET SEPULVEDA TORO
SUPLENTES
1. DANIEL CRIADO MORALES
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. JOSE MIGUEL MARIN MARIN
2. PEDRO MIGUEL ORTEGA GONZALEZ
3. FRANCISCO MIGUEL VERA RIVERO
4. JUAN GARCIA MARIN
5. BARBARA MILAGRO SANTOS MORALES
6. MARIA AGUILAR MARIN
7. SANTIAGO PEÑA MERCHAN
8. JOSE ANTONIO ROMERO MERCHAN
9. ANA PILAR TINEO SANCHEZ
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS FERNANDEZ NOVELLA
2. FERNANDO LARA ORTEGA
3. FRANCISCO MARIO NARANJO AGUILAR
4. JOSE MARIA ORTEGA MARIN
5. ANTONIO MERCHAN GUERRERO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL GOMEZ MORENO
2. MARIA JESUS ORTIZ MORITO
3. LUCIA BERNAL ZUMAQUERO
4. JOSE MANUEL ORTIZ MORITO
5. PEDRO GOMEZ MARTIN
6. MARIA BELEN GARCIA LOPEZ
7. ADRIANA FERNANDEZ PLAZA
8. IVAN BENAVIDES FLORES
9. FERNANDO MORENO DIAZ
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