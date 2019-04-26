Lista electoral de Benahavís para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS FEITO MIRAGAYA
2. MARIA ASCENSION BELMONTE ORTEGA
3. FRANCISCO JAVIER GUERRERO GUERRERO
4. NOELIA CASTILLA GUERRERO
5. JOAQUIN MARTINEZ VAZQUEZ
6. PEDRO GUERRERO MERCHAN
7. MERCEDES VIÑAS URBANO
8. JAVIER MACIAS GUERRERO
9. ANGELA LARA LEON
10. EMMA ARGÜELLES MIRANDA
11. EUGENIA DOLORES ESCOLANO GUERRERO
12. ANTONIO TERRAZA ACEDO
13. BERNARDO GUERRERO TOVAR
SUPLENTES
1. MIGUEL ANGEL MACIAS ZARALLO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ANTONIO MENA CASTILLA
2. ISABEL MARIA GUERRERO SANCHEZ
3. MARIA ESPERANZA GONZALEZ PAZOS
4. MARIA ANGELES MENA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)
5. ALONSO MENA RODRIGUEZ (INDEPENDIENTE)
6. SCOTT MARSHALL (INDEPENDIENTE)
7. DIEGO GUERRERO GUERRERO
8. MARIA DEL MAR MARTIN ARMAS
9. LARS AAKE OLOFSSON
10. MARIA MERCHAN MENA
11. HENDERIJNTJE DE WIT (INDEPENDIENTE)
12. IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (INDEPENDIENTE)
13. PETER LAWRIE LETTERS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. STEPHANIE AUDREY THOMAS (INDEPENDIENTE)
2. ANA MARIA CALVENTE CASTILLA
3. FRANCISCO MENA SANTOS
4. KEVIN GARCIA DEL RIO (INDEPENDIENTE)
5. JONAS KRUMNIKL (INDEPENDIENTE)
6. JAVIER SAINZ GUTIERREZ
7. MARIA PILAR FERNANDEZ FERNANDEZ
8. GRAHAM FELIX HUTCHINSON (INDEPENDIENTE)
9. BETTY MARGARET FOOKS
10. ANA MARIA PADILLA CALLEJON (INDEPENDIENTE)
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. JAVIER DE LUIS FERRERAS
2. JOAQUINA MARIA CARMEN SANJUAN DOMINGUEZ
3. RAUL CARRASCO MORALES
4. MARIA PILAR BECERRA RODRIGUEZ
5. MARCO CARRASCO MORALES
6. ANDREA VICO ARCE
7. JUAN JOSE GUERRERO LAZO
8. MARIA JOSE GUTIERREZ MORON
9. ALVARO HERRERA GIL
10. MATILDE RUBIA CANO
11. SANTIAGO RUIZ ROMERO
12. MARIA LOURDES GARCIA GOMEZ
13. MIGUEL LOPEZ GARCIA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
2. MARI ANGELES PADILLA RUIZ
3. JOSE ZAMBRANO FERNANDEZ
4. MARIA DEL CARMEN LAYN CEPEDA
5. JOAO DA SILVA DOS PRAZERES
6. MARIA NURIA ESPINOSA RODRIGUEZ
7. MANUEL JESUS LOPEZ ESPADA
8. JESSICA LINTERMANS LLEDO
9. LORENZO NORBERTO BRETONES ALDREY
10. ROSARIO HERNANDEZ RUBIO
11. JULIO RESINO SABATER
12. ROCIO MACIAS ROJAS
13. ANA MARIA MARIN GUTIERREZ
SUPLENTES
1. SALVADOR RIVAS PEREZ
VOX (VOX)
1. FRANCISCO ROBERTO CASTILLO PEREZ
2. YAGO FERNANDEZ-ROEL FERNANDEZ-BUGALLAL
3. ABEL ANDRADES MEDINA
4. CARMEN DOLORES ROMERO MANCHADO
5. ENERIET GALLEGO ROMERO
6. RAFAEL FRANCISCO BARRIO ALVAREZ
7. JOSE RAFAEL GARCIA LOPEZ
8. CAROLA ANA GUAYERBAS DAO
9. SUSANA RUIZ MARTIN
10. JAIME MARIN JIMENEZ
11. MARTA DIAZ MUÑOZ
12. ANA MARIA DE LA HAZA SOSA
13. JUAN DE DIOS FERNANDEZ DEL MARMOL
SUPLENTES
1. DANIEL LECHUGA TORRES
2. MARINA ISABEL VACAS MOYANO
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