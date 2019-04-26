Servicios
26 de abril de 2019
26.04.2019
Suscríbete

Servicios de utilidad

Málaga
19 / 15º
Marbella
20 / 13º
Antequera
16 / 8º
Elecciones municipales del 26 de mayo

Lista electoral de Benahavís para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS FEITO MIRAGAYA
2. MARIA ASCENSION BELMONTE ORTEGA
3. FRANCISCO JAVIER GUERRERO GUERRERO
4. NOELIA CASTILLA GUERRERO
5. JOAQUIN MARTINEZ VAZQUEZ
6. PEDRO GUERRERO MERCHAN
7. MERCEDES VIÑAS URBANO
8. JAVIER MACIAS GUERRERO
9. ANGELA LARA LEON
10. EMMA ARGÜELLES MIRANDA
11. EUGENIA DOLORES ESCOLANO GUERRERO
12. ANTONIO TERRAZA ACEDO
13. BERNARDO GUERRERO TOVAR
SUPLENTES
1. MIGUEL ANGEL MACIAS ZARALLO


PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ANTONIO MENA CASTILLA
2. ISABEL MARIA GUERRERO SANCHEZ
3. MARIA ESPERANZA GONZALEZ PAZOS
4. MARIA ANGELES MENA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)
5. ALONSO MENA RODRIGUEZ (INDEPENDIENTE)
6. SCOTT MARSHALL (INDEPENDIENTE)
7. DIEGO GUERRERO GUERRERO
8. MARIA DEL MAR MARTIN ARMAS
9. LARS AAKE OLOFSSON
10. MARIA MERCHAN MENA
11. HENDERIJNTJE DE WIT (INDEPENDIENTE)
12. IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (INDEPENDIENTE)
13. PETER LAWRIE LETTERS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. STEPHANIE AUDREY THOMAS (INDEPENDIENTE)
2. ANA MARIA CALVENTE CASTILLA
3. FRANCISCO MENA SANTOS
4. KEVIN GARCIA DEL RIO (INDEPENDIENTE)
5. JONAS KRUMNIKL (INDEPENDIENTE)
6. JAVIER SAINZ GUTIERREZ
7. MARIA PILAR FERNANDEZ FERNANDEZ
8. GRAHAM FELIX HUTCHINSON (INDEPENDIENTE)
9. BETTY MARGARET FOOKS
10. ANA MARIA PADILLA CALLEJON (INDEPENDIENTE)


IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. JAVIER DE LUIS FERRERAS
2. JOAQUINA MARIA CARMEN SANJUAN DOMINGUEZ
3. RAUL CARRASCO MORALES
4. MARIA PILAR BECERRA RODRIGUEZ
5. MARCO CARRASCO MORALES
6. ANDREA VICO ARCE
7. JUAN JOSE GUERRERO LAZO
8. MARIA JOSE GUTIERREZ MORON
9. ALVARO HERRERA GIL
10. MATILDE RUBIA CANO
11. SANTIAGO RUIZ ROMERO
12. MARIA LOURDES GARCIA GOMEZ
13. MIGUEL LOPEZ GARCIA


CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
2. MARI ANGELES PADILLA RUIZ
3. JOSE ZAMBRANO FERNANDEZ
4. MARIA DEL CARMEN LAYN CEPEDA
5. JOAO DA SILVA DOS PRAZERES
6. MARIA NURIA ESPINOSA RODRIGUEZ
7. MANUEL JESUS LOPEZ ESPADA
8. JESSICA LINTERMANS LLEDO
9. LORENZO NORBERTO BRETONES ALDREY
10. ROSARIO HERNANDEZ RUBIO
11. JULIO RESINO SABATER
12. ROCIO MACIAS ROJAS
13. ANA MARIA MARIN GUTIERREZ
SUPLENTES
1. SALVADOR RIVAS PEREZ


VOX (VOX)
1. FRANCISCO ROBERTO CASTILLO PEREZ
2. YAGO FERNANDEZ-ROEL FERNANDEZ-BUGALLAL
3. ABEL ANDRADES MEDINA
4. CARMEN DOLORES ROMERO MANCHADO
5. ENERIET GALLEGO ROMERO
6. RAFAEL FRANCISCO BARRIO ALVAREZ
7. JOSE RAFAEL GARCIA LOPEZ
8. CAROLA ANA GUAYERBAS DAO
9. SUSANA RUIZ MARTIN
10. JAIME MARIN JIMENEZ
11. MARTA DIAZ MUÑOZ
12. ANA MARIA DE LA HAZA SOSA
13. JUAN DE DIOS FERNANDEZ DEL MARMOL
SUPLENTES
1. DANIEL LECHUGA TORRES
2. MARINA ISABEL VACAS MOYANO
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp



Lo último Lo más leído
noticias de La Opinión de MálagaMapa web
Málaga
Clasificados
Especiales
laopiniondemalaga.es
Publicidad
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
© La Opinión de Málaga, S.L. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies