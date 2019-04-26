Lista electoral de Periana para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAFAEL TORRUBIA ORTIGOSA
2. PALOMA DIAZ PEREZ
3. ANGEL RODRIGUEZ ZORRILLA
4. IRENE MOSTAZO PAREJA
5. ALEJANDRO DOMINGO OVIEDO GUERRA
6. MARIA VICTORIA FERNANDEZ LUQUE
7. MERITXELL VIZUETE MARTINEZ
8. RAFAEL ISIDRO GARCIA LOPEZ
9. CHLOE MATILDA BULKELEY GAVIN
10. JOSE MANUEL MATEOS MADRID
11. YESSICA MATEOS OVIEDO
SUPLENTES
1. SUSANA MARTIN BENITEZ
2. DANIEL MOLINA CARO
3. JOSE ANTONIO OVIEDO GARCIA
4. GEMA RUIZ RETAMERO
5. ISIDRO PAREDES CALDERON
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ENRIQUE CRISTOBAL BRAVO DE MANSILLA RUIZ
2. ALEXIA MARIA CATALAN MATAMOROS
3. LUIS ROMAN FERNANDEZ
4. MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN ESPAÑA
5. JOSE MANUEL LAPEIRA CABELLO
6. MARIA VICTORIA ARIZA PALACIO
7. MANUEL JESUS RAMOS JIMENEZ
8. MARIA CARMEN CAMPOS ROMERO
9. MANUEL JESUS RAMOS SANCHEZ
10. MARIA TERESA CALDERON RODRIGUEZ
11. JUAN GONZALEZ PUYOL
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JAVIER SEGARRA PASCUAL
2. JUAN PEÑAS TOLEDO
3. ESTEFANIA DOLORES FRIAS GOMEZ
4. ALVARO CARRERA ORTIGOSA
5. FRANCISCA BENITEZ RUIZ
6. ANTONIO MATEOS FERNANDEZ
7. EVA MARIA MARQUEZ ARREBOLA
8. FRANCISCO JAVIER ORTIGOSA RUIZ
9. ANTONIO BENITEZ FRIAS
10. ROSA MARIA PALMA BENITEZ
11. MARIA DEL CARMEN FRIAS CAZORLA
SUPLENTES
1. ABEL VERDUGO LUQUE
2. ELISABETH ORTIGOSA RUIZ
3. ALONSO FERNANDEZ GALLEGO
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