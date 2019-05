"Málaga apuesta por ser un referente como ciudad inteligente"

La compañía apuesta por incrementar el uso del coche eléctrico y anuncia que va a implantar en los próximos dos años 108.000 puntos de recarga a lo largo del territorio nacional, 8.000 de los cuales estarán en lugares públicos como centros comerciales o autopistas. El precio, la falta de puntos de recarga y autonomía, los hándicaps de la población.

El gigante eléctrico asegura que el futuro pasa por la inclusión del coche eléctrico como una «línea fundamental» por la que apostar y que muchos de los obstáculos que frenan su crecimiento son de carácter psicológico más que objetivos, ya que la mayoría están resueltos. Para ello, llevan a cabo una campaña para acercar este tipo de vehículo a los espectadores de los partidos de baloncesto de la Liga Endesa. Este jueves están en Málaga.

¿En qué consiste la Semana de la Movilidad Eléctrica?

Consiste en hacer una serie de acciones en partidos de baloncesto de la Liga Endesa para sensibilizar a la gente sobre las ventajas del coche eléctrico y la oportunidad que ofrece.

¿Cuáles son los objetivos de este evento?

Es la primera vez que se hace esta semana pero no es la primera vez que Endesa estudia la posibilidad de acercar el coche eléctrico a través del baloncesto. Hemos visto que para el impulso del coche eléctrico, hay un punto en el que es muy importante; la actitud psicológica y emocional de la gente. A la gente le interesa mucho el coche eléctrico porque no contamina, es el futuro; pero todas las encuestas dicen que no se conoce mucho más. Cuestiones como el precio o los puntos de recarga son preocupaciones y quieren saber si está solucionado pero, sobre todo, hay una resistencia psicológica y hemos descubierto que el baloncesto nos permite una relación más amable y natural con la gente. Es una manera de acercar el coche eléctrico.

Este jueves se celebra en Málaga la jornada, ¿qué se va a hacer?

No va a haber ninguna novedad, no vamos a hacer algo que no hayamos hecho en otra jornada pero sí hay una cosa importante. Málaga es una ciudad que apuesta mucho por la movilidad eléctrica, los nuevos sistemas energéticos de ahorro, los avances de suministro eléctrico, Smart City...Es una apuesta de la ciudad para ser un referente como ciudad inteligente en la que participa Endesa. No haremos nada que no hemos hecho en otra ciudad pero creo que Málaga tiene un sentido diferente, es una trayectoria larga de Endesa con la ciudad para promover un urbanismo inteligente, eficiente y avanzado.

¿Cómo ve Málaga en este ámbito?

Una ciudad no se convierte en inteligente a trozos, necesita un proyecto estratégico global e integral y eso es lo que tiene Málaga. Hay unos cimientos y fundamentos para que tenga una proyección mayor.

¿Por qué apuesta tanto Endesa por fomentar el vehículo eléctrico?

Una empresa energética y eléctrica dentro de unos años será muy diferente a como es hoy. Hasta ahora se trataba de suministrar y vender electricidad pero a lo que se quiere dedicar Endesa es a solucionar las necesidades y expectativas del cliente en materia de energía. No es solo gas, luz, electricidad; es todo una visión de futuro. Es una línea absolutamente fundamental.

Lo califican como una solución presente, ¿qué frena su crecimiento?

Hay obstáculos objetivos y sobre todo, los que frenan son los psicológicos. Las barreras reales son los puntos de recarga. En España hay 4.000 puntos de recarga, y son muy pocos, pero Endesa va a colocar 108.000 puntos de aquí a 2021; 8.000 serán el lugares públicos como autopistas, parking, centros comerciales, y otros 100.000 en comunidades de vecinos, domicilios...Ningún conductor estará a más de 100 kilómetros de un punto de recarga que, si tienes en cuenta que la batería media es de 300 kilómetros de autonomía, el miedo a quedarse tirados en algún lado... La propia autonomía de las batería es otro punto. La gente vive en ciudades y para ese tipo de uso es más que suficiente.

El tercer punto es el precio. Es más caro que uno de combustión pero si sumas subvenciones, la carga de energía es más barato, al igual que los seguros y el mantenimiento. El coche eléctrico es menos costoso e incluso en algunos sitios el parking es gratis y sale más barato que uno de combustión. Los obstáculos tienen una parte material racional pero otra es más psicológica porque no se sabe que están solucionados ya esos problemas.

¿Qué proyectos tiene Endesa para Málaga?

Tenemos prevista la vuelta a España en coche eléctrico. Ya la hemos hecho dos veces, es un coche eléctrico conducido por empleados de Endesa y alguien de proyección. La última vez fueron Pepe Rodríguez y Samantha. En la próxima habrá una parada especial en Málaga.