Una editorial sin edad pensada para Málaga

Se estrena con la miscelánea 'El ojo del árbol', del propio Sánchez Vicioso

Según el calendario, tres décadas los separan, pero los años se difuminan cuando constatan que comparten la misma pasión por los libros y la lectura.

El profesor jubilado y exconcejal Manuel Sánchez Vicioso, de 71 años, y la editora Pilar Márquez, de 41, son socios de una aventura editorial llamada El Cartuchito de Letras. En el caso del exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Málaga, cumple el sueño de montar una editorial, algo que ya intentó hace unos 30 años. «Entonces no llegó a cuajar, así que ahora tengo que mostrar mi alegría y orgullo de ser editor y de tener una compañera tan exigente como Pilar», confiesa.

Manuel conoció a Pilar y a Jordi, su marido, en una velada literaria en Carranque, cuando alguien le contó que en el barrio, que también fue el del profesor durante muchos años, vivía un matrimonio de editores a cargo de El Transbordador, una editorial con distribución nacional, especializada en Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, aunque con colecciones abiertas a otros campos como la poesía o el ensayo.

«Les dije que quería asociarme con ellos y me contestaron que se lo pensarían», cuenta.

La respuesta fue positiva porque como explica Pilar Márquez, jerezana afincada en Málaga desde hace nueve años, «ahora que más o menos me desenvuelvo en el mundo editorial, me apetecía hacer un proyecto centrado en Málaga, la ciudad en la que vivo y que adoro», confiesa.

Fue ella quien escogió el nombre de la nueva editorial, El Cartuchito de Letras, un guiño al campo en el que publicará: «Centrada en Málaga, en escritores nacidos o vinculados aquí o en temas de Málaga», resume.

Como explica Manuel, «sabemos que hay mucho vínculo de lo malagueño en las personas de Málaga, aunque no solo las que nacen aquí; y es un vínculo no chovinista, un amor a la realidad, a sus cosas y a la gente», subraya, al tiempo que recuerda que él nació en Madrid.

Y el primer número, con portada de Pablo Ruano, el hijo de Dámaso Ruano, ha sido El ojo del árbol, del propio Manuel Sánchez Vicioso, una edición revisada, con nuevas incorporaciones con respecto a la que publicó el Ateneo en 2009. El precio al público es de 12 euros porque, como cuenta la editora,«Manolo y yo coincidimos en que la cultura tiene que ser accesible y asequible».

«Lo que más me gusta de este volumen es que me parece perfecto como declaración de intenciones de la editorial porque aquí hay de todo: poesía, entrevista, narrativa, hay literatura fantástica, hiperrealista, reflexiones...», resume Pilar Márquez, que también subraya que El Cartuchito de Letras seguirá el consejo que hace tiempo le dio un amigo editor: «El único secreto de una editorial, aunque parezca muy evidente, es que lo que saques sea bueno; parece evidente pero no lo es».

Entre las novedades de la edición revisada de El ojo del árbol, se incluye una entrevista a Jorge Guillén que a final de 1980 realizaron al poeta Jorge Guillén los alumnos adolescentes de Manuel Sánchez Vicioso de la Universidad Laboral, donde ha desarrollado su carrera de maestro.

Los escritores interesados pueden enviar un correo a través de www.elcartuchitodeletras.com. «Eso sí, siempre con paciencia porque tenemos mucho que ver y que valorar, pero por delante de todo, que tenga valor literario», apunta la editora.