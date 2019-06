Los sindicatos exigen refuerzos en la Costa y urgencias y más datos sobre el Plan Verano

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó el jueves las contrataciones que hará de cara a la época estival; más de 18.100 profesionales, de los cuales, 3.529 se repartirán por la provincia de Málaga. Una información que los sindicatos exigen que sea desglosada con más detalle para conocer categorías, repartos por centros y distritos o duración de los contratos y recuerdan que las urgencias de los hospitales y los centros de Atención Primaria de la costa son los puntos que más sufren en verano y los que deben reforzar.

El plan de vacaciones presentado por la Consejería de Salud le sabe a poco a los sindicatos. Sin haber tenido hasta el momento ninguna reunión con representantes de la administración pública para negociar sobre las contrataciones o conocer cómo se prevé el reparto de profesionales, los sindicatos exigen información más detallada.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, Rafael González, declaró: «Queremos saber cifras de dinero y meses que se van a sustituir, si no se dan esos datos, nos están engañando». En términos similares habló el secretario provincial del Sindicato de Enfermería en Málaga (Satse), Juan José Sánchez, quien calificó esa última información como «un mero anuncio». Además, ambos sindicatos –CCOO y Satse– enviaron un comunicado para desmentir la afirmación que hizo la Junta al asegurar que las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial aprobaron por «unanimidad» el plan presentado. «No ha habido aprobación porque no se ha negociado, lo presentaron directamente», sentenció el responsable de CCOO. En los dos años anteriores, los sindicatos se sentaron a negociar con la administración sobre los recursos y para la fecha ya conocían también el presupuesto.

En cuanto a la cifra de Málaga, la responsable de Sanidad en CSIF Málaga, Lola Oliva, aseguró que aún sin saber categorías o contratos será «insuficiente», ya que es similar al año pasado y no cubrió las necesidades de la provincia, sobre todo en la categoría de facultativos. Además, apuntó: «Nos chirría que nos enteremos de todo con esta administración a través de la prensa».

«La falta de profesionales es el cáncer que tiene la administración, que ha dejado que se produzca durante años al no aumentar las plazas de residentes», expuso el representante del Sindicato Médico en Málaga, Antonio Martín. Y es que, más allá de las cifras de profesionales, el principal temor de este sindicato es que no encuentren médicos con los que cubrir las plazas ofertadas.

Por último, el sindicato UGT aseguró que han solicitado a las áreas de gestión sanitaria y distritos toda la información necesaria para saber cuál es el reparto de profesionales pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. El secretario de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval, aseguró que a esta «macrocifra» le falta «concreción» y expuso: «Todo lo que sea cierre de plantas o disminución de la actividad quirúrgica nos parece una barbaridad».