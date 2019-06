Más de 2.000 personas pasaron por los quirófanos del Regional en 2018 por tener cáncer de piel

Por los quirófanos del Hospital Regional pasaron el año pasado algo más de 2.000 personas para ser intervenidas por el equipo de la Unidad de Dermatología, de las cuales, el 98 por ciento fueron operadas por cáncer de piel, una cifra muy elevada, según indicó el propio director de la Unidad del Hospital Regional, Leandro Martínez.

El también presidente de la sección andaluza de la academia española de Dermatología aseguró que los datos con respecto a este tipo de cáncer son elevados en la ciudad y el motivo principal es la radiación ultravioleta a la que está expuesta la población malagueña. Una causa a la que se suma el aumento con respecto a décadas atrás de vecinos europeos que cada vez se decantan más por Málaga como lugar de residencia y no cuentan con el fototipo que el sol de aquí demanda. Es por ello que Málaga se encuentra en el top de incidencia de melanomas, el tipo de cáncer de piel más letal, y duplica la media de España donde se registran entre 9 y 10 casos por cada 100.000 habitantes. En Málaga esa cifra se dispara hasta 20, según informó Leandro Martínez.

En cuanto a los tipos de cáncer más comunes, el especialista aseguró que son tres; carcinoma basocelular, con una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes, el más extendido entre la población; el carcinoma espinocelular, con una tasa de incidencia de 45 casos por cada 100.000 personas; y el melanoma con una tasa muy superior al resto en Málaga de hasta 20 casos por cada 100.000 habitantes.

La agresividad de estos tumores es inversamente proporcional a su incidencia. El dermatólogo Leandro Martínez asegura que el melanoma hay que identificarlo pronto ya que es el más letal y un diagnóstico tardía incrementa las posibilidades de no superarlo. Un tumor que en las mujeres se suele detectar en las piernas frente a los hombres, que suelen desarrollarlo en la espalda. «La buena noticia es que en los últimos años se ha avanzado mucho en los tratamientos del melanoma y ayuda a que la supervivencia sea mayor. Algo con lo que hace cinco años no contábamos», resalta. El carcinoma basocelular, en términos generales, no produce metástasis y se aborda de manera rápida con cirugía o cremas específicas.

El carcinoma espinocelular es intermedio. A tiempo tiene un buen pronóstico pero algunos de sus subtipos pueden llevar a la muerte al paciente. Es por ello que el doctor y los especialistas inciden en la importancia de explorar la piel y acudir al médico en caso de ver cambios de tamaño, bordes o color en algún lunar o la aparición de alguno diferente al resto, lo que los especialistas conocen como «patito feo».

Tipo de pacientes

En cuanto al día a día en consulta y quirófano, el doctor Leandro Martínez asegura que los mayores de 60 años son los que copan las intervenciones quirúrgicas, personas que han estado muy expuestas al sol sin fotoprotección a lo largo de su vida. Aun así, el doctor matiza que a pesar de la información que hay sobre las consecuencias de exponerse al sol de manera prolongada, todavía se exponen más de lo que deberían. «Conocen los riesgos pero no ponen en práctica lo que saben», sentenció. Y es que, además de protegerse, el doctor Martínez asegura que unas pautas básicas como no exponerse en las horas centrales -12.00 a 16.00 horas- buscar las sombras o protegerse cuando se practica deporte o se sale en horas de sol al aire libre se podría evitar en gran parte el desarrollo de cáncer de piel. «La gente está concienciada y ya existe cierta cultura de fotoprotección pero sigue habiendo errores garrafales», explicó el doctor con respecto al descuido más allá de playas y piscinas que tiene la población. Asimismo, recordó que, además de estar detrás de un porcentaje amplio de los cáncer de piel, el sol es el factor principal del envejecimiento de nuestra piel. Arrugas, manchas y pérdida de calidad de nuestra piel son otras de las consecuencias de tomar el sol de manera prolongada a lo largo de nuestra vida.

En cuanto a la investigación en esta área, el Hospital Regional está centrado en ensayos clínicos con nuevos tratamientos para el melanoma, así como malformaciones vasculares pediátricas o del área de la micología, además de seguir potenciando los hábitos saludables.