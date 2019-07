«En 10 años, Málaga no se va a parecer nada a la actual porque la mejora va a ser espectacular»

El experto califica como «una bendición» que la ciudad viva del turismo, junto con la cultura, y apuesta por la especialización en este sector, además del agroalimentario y la industria de la medicina, para seguir creciendo a nivel económico

Asegura que si tuviera que apostar por tres ciudades de España que tendrán una buena evolución, Málaga estaría entre ellas; una ciudad que ha evolucionado gracias al buen hacer del alcalde Francisco de la Torre y su capacidad de gestión. Éstas son algunas de las ideas que expuso Gonzalo Bernardos durante su ponencia en la presentación del suplemento Marca Málaga que realizó La Opinión de Málaga hace unos días.

- Asegura que de recesión nada y que la burbuja inmobiliaria, «ni está ni se le espera».

- Si cojo lo que ha subido el precio de la segunda vivienda veo que en España es el 4,9% y España es algo más que Madrid, Barcelona o Palma. El único sitio en el que está muy claramente por encima de 2007 es Palma de Mallorca con el 25,4% por encima. El resto del país está a precios de ganga; este año el precio de la vivienda baja un 5% en Barcelona, algo similar lo hará en Palma, y en Madrid será el último año que suba, entre el 2 y 3%. En el resto del país vamos a ver que el boom inmobiliario empieza de verdad y será largo porque lo que mata al boom inmobiliario son dos cosas: los tipos de interés muy elevados, y no se prevé que suban significativamente en varios años; y el exceso de oferta de vivienda nueva. Si este año se construyen 150.000 viviendas nuevas será mucho pero nada que ver con las 916.000 que se programaron en 2007. Por lo tanto, de burbuja, nada. De final de una etapa expansiva, nada.

- En Málaga está al alza el alquiler turístico y los precios de compra y alquiler de viviendas siguen subiendo...

- Málaga está en la frontera. San Sebastián, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canarias, Barcelona, Madrid y Palma son los seis sitios en los que se ha comportado bien y Málaga está un poco detrás de ellos. No es en los que casi no ha subido, sí lo ha hecho significativamente, pero ni mucho menos como éstas seis. En materia de vivienda de alquiler, Málaga es muy atractiva turísticamente en gran medida gracias a la política municipal de los últimos 20 años, promocionando mucho la cultura y que ha hecho que sea una parada para el que viene a la Costa del Sol.

El alquiler turístico es una de las cosas que pide el turismo y es normal que la vivienda de alquiler en las zonas centrales suba; no obstante, yo no lo veo como un gran problema, sino como una virtud. La pregunta que yo me haría es si a 5 ó 10 kilómetros de la zona central el alquiler es muy caro. Si lo comparamos con Madrid o Barcelona, el alquiler sigue siendo barato. Lo que no puede ser es que cambie la ciudad, tenga mejores infraestructuras, viva estupendamente pero quiera los precios de cuando vivía mal. Eso no. Esas condiciones de precios bajos y calidad súper, no se dan.

- ¿Cómo ve la ciudad en 10 años?

- Cuando voy por España y hablo con alguien me encuentro con mucha gente que se quiere ir a vivir a Málaga. Tiene un tamaño que tiene muchos servicios, no hay caravanas, y lo que se ve es que Málaga se ha convertido en la capital económica de Andalucía, con playas maravillosas y hay un efecto consustancial propio de la ciudad: los andaluces, no hay nadie tan simpático y abierto. Combinas todo esto y miras la transformación cultural de Málaga y es una ciudad que ha empezado a desarrollarse pero tiene unos cimientos tan sólidos y pinta tan bien que en los próximos 10 años Málaga no se va a aparecer nada a la actual porque la mejora va a ser espectacular. Si tuviera que decir tres ciudades en las que las cosas cambiarán de manera notoria en España a mejor una de ellas es Málaga. Lo único que pido es que tengáis suerte y que el sucesor de Paco de la Torre sea como mínimo tan bueno como él.

- Dice que evolucionará a mejor, ¿qué quiere decir?

- Más que lo que va a suceder en el futuro te explico lo que ha sucedido en el pasado. Barcelona ha sido una ciudad de éxito, ahora no lo es pero fue una ciudad en la que Pasqual Maragall hizo un desarrollo brutal. Muchas ciudades habían tenido Juegos Olímpicos pero pasaron sin pena ni gloria y ésta tuvo un auténtico boom turístico. Había un proyecto, una visión que dio lugar a un cambio de Barcelona. Si estuviéramos en los años 70 diríamos que la ciudad más fea de España es Bilbao, pero vuelve a haber un alcalde mucho tiempo -Iñaki Azkuna- que la convierte en un paisaje verde, con la atracción del Guggenheim y reforma un Bilbao que realmente tiene bastantes turistas y un proyecto: La capital de la nueva industria transformadora del País Vasco. La tercera ciudad con un gran proyecto y potente es Málaga. Una clave es el urbanismo y para ello se necesitan mandatos largos para planificar. Ahora se habla de que los cargos no superen los ocho años y yo digo rotundamente no. En España aquellos alcaldes que han triunfado son alcaldes que están durante bastante tiempo.

- ¿Qué sectores cree que habría que reforzar para seguir creciendo?

- Si entrevistas a 100 economistas, 99 te dirían que la industria y yo te diré que la industria es el sector más importante del siglo XX pero en el siglo XXI no es tan importante. Hay gente que pensará que es malo que Málaga viva del turismo y yo creo que es una bendición porque lo que sabemos los economistas es que es la actividad del siglo XXI y tú puedes elegir qué turismo quieres. Solo necesitas hacer mejores hoteles, precios más altos y hacer una selección. ¿Esto significa que no tiene que invertir en nuevas tecnologías? Evidentemente tiene que invertir porque las nuevas tecnologías son un todo pero realmente debería atraer y generar un cluster con aquellas actividades que tienen relación con el turismo. Andalucía tiene una característica que la hace ser una gran potencia, la industria agroalimentaria, y yo diría que es ahí donde se tiene que complementar.El principal producto de California es el tomate, la parte fuerte de Holanda o Dinamarca es agroalimentaria. En este momento, Andalucía es la segunda comunidad exportadora de España, ha superado a Madrid, y estamos en una situación que produce agroalimentario con calidad es fundamental. El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) lo llevaría en dos direcciones: Generar startup relacionadas con el sector agroalimentario y la industria turística. La tercera industria sería la medicina, hacer que los que tienen algún problema se operen y disfruten del clima la ciudad y tenga un periodo de recuperación más fructífero. Turismo y cultura son los pilares pero falta añadir algunos más y relacionarlos con el PTA y tener los mecanismos para sacarlas a bolsa con la idea de que esto no se quede aquí y vaya mucho más. Para mí todas éstas son las oportunidades que tiene Málaga.

- Y las administraciones públicas, ¿qué papel juegan?

- El político no tiene la preparación suficiente para saber qué hacer en materia económica. Paco de la Torre es una gran excepción, pero la mayoría, no. El principal alcalde de España es una persona popular que da muchas manos, va a partidos de hockey pero no hace gestión. A partir de ahí creen que esto es lo que le reporta cosas. Andalucía no ha tenido un plan pero tiene todas las características para ser la comunidad más brillante del siglo XXI. En España lo único que es necesario es que en vez de hacer cosas para ganar votos, la administración tenga un plan a medio largo plazo. Andalucía tiene autovías, las principales ciudades conectadas por ave, tiene buenos aeropuertos, por lo que no es un problema de infraestructuras, es un problema de falta de un plan. ¿Qué se ha hecho para rebajar los niveles de paro? Dar subsidios por unas cuantas peonadas y ya está. El principal problema de Andalucía es encontrar trabajo a la gente. En el mercado hay ahora empresas automovilísticas para hacer coches eléctricos, ¿se mueve alguien para que eso venga a Andalucía? En los últimos 40 años por parte de la Junta, la economía no ha sido importante y por eso está mucho peor de lo que podría estar.

- Málaga tiene gran proyección pero sigue con una tasa de paro del 17,4% y los sueldos no se equiparan a esa transformación.

- Para cobrar más tienes que tener más preparación y más oportunidades para que la gente monte empresas, además de concienciar a los empresarios de que la clave de futuro no está en pagar poco, sino en ofrecer una calidad de producto que provoque ventas continuas y no esporádicas. Esto es francamente difícil pero la mentalidad de los últimos años de Andalucía no ha ido por ahí. Málaga, dentro del conjunto, es como una isla en la que suceden cosas espectaculares. ¿Cuántos atractivos tiene Sevilla? Espectaculares. ¿Y cuál es el volumen de turistas de Sevilla en comparación con sus atractivos? Decepcionante. ¿Cuál es la promoción de Sevilla? Escasa. ¿Cuáles son los cambios en los últimos 20 años vistos en Málaga y en Sevilla? Vamos a Cádiz, que es una ciudad espectacular, pero, ¿cómo está relacionada con Málaga? Es un hombre adulto versus un bebé. Cuidado que cuando nos referimos a Málaga es un caso de éxito y Andalucía no ha ido mal en los últimos años, pero hay que mirar cómo le puede ir en relación con sus posibilidades y las cosas son deficientes.

- Los salarios en Málaga no se equiparan a esa transformación de la que habla.

- En cuanto a salarios todo el país está igual. Hay un modelo impuesto por Mariano Rajoy para ser competitivo basado en el modelo de exportación de los años 60, es decir, no en la calidad del producto, sino en el precio bajo y para ello teníamos que pagar muy bajo. Ahora el modelo empieza a cambiar y con el PSOE hay más interés de que suban los salarios porque su modelo no es basarlo todo en exportaciones, sino compaginar las exportaciones y el impulso que va a permitir que España no sufra la deceleración que sufren otros países es el gasto de las familias, la inversión en construcción, el gasto en bienes y servicios. Para construir necesitas demanda y que las personas tengan capacidad de endeudamiento y para ello se requiere un salario razonable y estabilidad del trabajo. Para que aumente el gasto de las familias tienen que tener dinero. Siempre me he posicionado a favor de la subida del salario mínimo porque significaba para los más humildes recuperar una parte del poder adquisitivo que se ha perdido durante la crisis. Ahora, alguien dice subir otra vez el 22,3... Pues no. Para que los salarios en Málaga suban deben subir en España con nuevas legislaciones y una de las claves es la derogación de la reforma laboral.

- Las viviendas de VPO están paralizadas en Andalucía. ¿Qué haría?

- Yo no haría ni una solo VPO de propiedad, en cambio, las haría de alquiler. El mercado inmobiliario son tres: uno es el mercado libre de oferta y demanda; el mercado financiado con partidas de bienestar social para mujeres maltratadas o personas con problemas psíquicos que les impide ganarse la vida y aquellos bajo el título en peligro de exclusión social. Hablaríamos de un alquiler simbólico. Otro mercado importante es el que no llega al mercado libre pero no entra en la casuística de exclusión social, ¿qué hacemos con esta gente? El suelo público a construir VPO de alquiler pero que no lo construya la administración porque no tiene dinero para ello. Llegas a un acuerdo con un promotor privado para que el suelo sea de la administración, el edificio del promotor, y la administración le garantiza al promotor que gana un cinco por ciento. Con esa garantía el promotor se endeuda y puede construir viviendas y por precios de alquiler asequibles de 300-350 euros puede vivir durante muchos años. ¿Habría que hacer viviendas de VPO en el centro de Málaga? Lo primero es que no hay suelo y segundo, yo soy partidario de que en vez de hacer una en el centro con ese dinero se hicieran tres en la periferia porque la idea es que se beneficie muchísima gente. En Málaga en la periferia hay mucho terreno pero hay que dotarlo de servicios.

- Los residentes del Centro de la ciudad se quejan de que cada vez es más difícil vivir aquí.

- En el centro solo vivirán los muy ricos de Málaga y los extranjeros. La gente tiene mucha movilidad y se va a las ciudades donde más le gusta vivir y mira las oportunidades que tiene. Con el aeropuerto que tiene puedes estar aquí trabajando y tener la empresa en Alemania, Holanda.. Si vienen empresarios a los que les encanta vivir aquí lo vas a tener difícil. Así es como funciona ahora la economía mundial. Podemos usar el criterio y favorecer al que ha nacido aquí, lo que me parece muy injusto, o al que tenga menos dinero, pero ahí está el fraude fiscal. Hay un criterio que no es perfecto pero es transparente: el precio.