El Ayuntamiento apuesta por hacer visitables los restos del arrabal nazarí

Un espacio acristalado o una sala-vitrina, visitable y con acceso desde la estación del metro de Málaga de la avenida de Andalucía. Estas son las dos opciones que plantea el Ayuntamiento de Málaga para darle valor a los restos arqueológicos encontrados en la avenida de Andalucía durante las obras del metro.

A falta de lo que digan los expertos arqueólogos de ambas administraciones, en especial de la Junta de Andalucía, el concejal de Urbanismo, Raúl López, apuntó el lunes a dos posibles soluciones para recuperar estos restos, en los que se ha descubierto un barrio completo de la antigua Málaga nazarí.

Calles, casas, infraestructuras de alcantarillado y todo el dibujo de la trama urbana de un arrabal medieval se dibujan bajo la avenida de Andalucía. Su conservación se tiene que encajar con las obras del metro en el subsuelo, un proyecto que acumula nueve años de obras en este tramo y que se pueden alargar más con la conservación de los restos. No obstante, pese a que la propuesta de una cristalera o la integración de una parte en la estación están sobre la mesa, serán los técnicos de la Junta de Andalucía los que tengan la última palabra. En este sentido, el propio Raúl López apuntó a que están a expensas de la decisión de la administración andaluza.

De hecho, los técnicos del arrabal islámico hallado junto a las obras del metro en la avenida de Andalucía protagonizaron, durante la mañana de ayer, buena parte de la comisión de Ordenación del Territorio. El asunto saltó a la palestra después de que el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, pidiera la comparecencia del titular del área, Raúl López, quien explicó que están a la espera de que la Junta de Andalucía emita esta semana su informe al respecto para ver cómo se protege esta trama urbana nazarí, que podría tener en torno a mil años de antigüedad.

En este sentido, el concejal del PP explicó que el último informe existente sobre la zona es relativo al fuerte de San Lorenzo y entró en Urbanismo en mayo de 2019 y, ahora mismo, lo único que hay es que los técnicos del Departamento de Conservación están hablando con los de Cultura del Ejecutivo andaluz para compartir información. Lo que se haga dependerá de ese informe pero todo apunta, según López, a incluir parte del yacimiento en un espacio acristalado o una sala-vitrina, a falta de lo que digan los expertos arqueólogos de ambas administraciones.

Zorrilla, por su parte, reclamó más ambición al equipo de gobierno y recordó que estas obras han dejado a la luz mil años de historia de la segunda ciudad más antigua de Andalucía y de España y, por tanto, debe invertirse de forma generosa más allá de dejar un testimonio puntual, «ya que el valor está en el conjunto del arrabal con calles, casas y saneamiento islámico aunque haya quien apunte que no se ha localizado una edificación de entidad como una mezquita».

Asimismo, el portavoz de Adelante Málaga en el Ayuntamiento recordó que las puestas en valor de anteriores elementos, como las murallas de Alcazabilla o la Acera de la Marina, «no estuvieron del todo acertadas».



Fomento se enroca

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, encargada de desarrollar las obras del metro de la capital malagueña, prefirió ayer seguir abonada al silencio que en los últimos días ha mostrado sobre una posible afectación a los trabajos a causa de los restos arqueológicos de un arrabal árabe hallados en la avenida de Andalucía.

Es más, desde este organismo del Gobierno andaluz se enrocaron en todo lo relativo a este asunto y ni siquiera entraron a valorar la sugerencia del concejal de Urbanismo malagueño, Raúl López, quien se refirió a la posibilidad de que los restos sean conservados en un espacio acristalado que se integraría en la correspondiente estación del suburbano: «Aún no hemos recibido el informe de los técnicos de la Consejería de Cultura, hasta que no lo tengamos no entraremos a valorar nada y, cuando dispongamos de él, lógicamente procederemos a hacer lo que dicte Cultura», añadieron fuentes de la Consejería de Fomento.

En la misma línea, la Consejería de Cultura sigue remitiéndose al dictamen que, a partir de las conclusiones de sus técnicos y los arqueólogos de Metro Málaga, estará disponible en los próximos días. De hecho, en la visita que inició este fin de semana a los dólmenes de Antequera, la titular regional del ramo, Patricia del Pozo, se alineó con las tesis que había reiterado la delegada provincial de su departamento, Carmen Casero, quien insistió en que «aún se están catalogando los restos de cara a la conservación de aquello que sea necesario y hasta que no se concluya con estos trabajos no se procederá a ninguna actuación».

Esta versión no ha convencido al PSOE, que a través de su parlamentario Francisco Conejo pedirá en el Parlamento de Andalucía explicaciones para saber «qué tiene previsto hacer el Gobierno andaluz con estos restos, conocer su verdadero valor, los planes para su conservación y protección, si existen, así como su posible afección en las obras del suburbano».