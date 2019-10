STAL exige saber el criterio para elegir a los 120 nuevos fijos de Limasa

Los nuevos 120 empleados fijos de la empresa de limpieza de la capital, Limasa, han firmado estos días sus contratos como indefinidos, algo que también ocurrió la semana pasada. El Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL) se pregunta qué criterio se ha usado para elegir a estos nuevos trabajadores indefinidos, «puesto que la autoridad laboral aún no ha publicado el convenio vigente y lo están aplicando».

Considera el sindicato que hay muchas diferencias, «distintos criterios», que habrían emanado de una comisión paritaria en la que están la empresa y los sindicatos del comité de empresa, «pero nadie sabe el contenido del acta, el convenio está sin aplicarse, y se aplican artículos que no se conocen». Denuncia STAL que algunos de los nuevos indefinidos son trabajadores de fines de semana, los llamados domingueros popularmente, que llevan en la empresa desde 2003, «pero algunos que están desde 2002 en el seno de la sociedad se han quedado fuera». «Además, algunos de estos trabajadores de los fines de semana eran o tenían la categoría de conductores y han debido renunciar a la misma para ser indefinidos, de forma que ahora son operarios de limpieza», recalca el sindicato, que insiste en que «han tenido que renunciar a sus respectivas categorías», como también habría ocurrido con algunos coordinadores que estaban a tiempo parcial y, si pretenden ser indefinidos, siempre según el sindicato, han de rechazar seguir con la categoría actual.

«Por ejemplo, en relación a los del Centro Ambiental (CAM) de Los Ruices, en la lista de los nuevos indefinidos no viene la lista de días contabilizados, unos están por tener antigüedad desde 2003, otros por los mismos criterios, otros por ser trabajadores de la planta. Hay distintos criterios, no sabemos por qué, porque no nos dan el acto de la paritaria, que está formado al 50% por la empresa y al 50% por los trabajadores», explica el sindicato, quien añade: «Y lo están aplicando sabiendo que el convenio aún no está publicado». STAL quiere saber si el convenio ha sido devuelto por la Autoridad Laboral para que se rectifique algún punto o no y alerta de que hay algunos que no han sido llamados para ser trabajadores fijos de Limasa que están pensando en presentar una demanda individual.