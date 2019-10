Moreno reafirma su apoyo para acabar con la "discriminación" que aún sufre la mujer rural

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes el "papel trascendental" de las mujeres del mundo rural para el presente y el futuro de la comunidad y ha asegurado que su Ejecutivo ha asumido el compromiso de reconocer legal y profesionalmente a estas personas con proyectos como el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar. En Málaga hay más de 115.000 mujeres en municipios menores de 20.000 habitantes que representan el 49,1% de la población de esos territorios. El 80% del territorio de la provincia es considerado territorio rural.

Moreno ha participado en la inauguración de las jornadas "Las Mujeres Rurales: Impulsando su Futuro", que organiza la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con motivo del Día Internacional de este colectivo en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. El responsable del Gobierno andaluz ha asegurado que las mujeres representan un factor humano "fundamental" en el desafío demográfico que atraviesa la sociedad actual, donde existe un grave riesgo de despoblación de las zonas de interior. En Andalucía, la cifra de mujeres residentes en el ámbito rural alcanza las 335.000, repartidas en 306 municipios.

"Desgraciadamente, el papel determinante de la mujer rural todavía no es reconocido al 100%" ha lamentado Moreno, que ha pedido combatir "este halo de oscuridad" y reconocer a este colectivo su preponderancia en el devenir del sector agrolimentario, que en los últimos años ha tomado gran relevancia dentro de le economía andaluza. "Me rebelo cuando las mujeres no pueden desarrollar su talento por falta de apoyos de la sociedad y de las administraciones. Necesitamos que ocupen un lugar destacado para transformar social y económicamente el interior de Andalucía", ha insistido.

Moreno ha estado acompañado por la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, y la responsable de esta organización en Málaga, Ana Celia González, además de por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo, y la alcaldesa accidental de Málaga, Susana Carillo, entre otros.

El presidente de la Junta ha recordado también que el número actual de mujeres titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas sigue siendo "ínfimo", algo que espera que cambie con la nuevas medidas legislativas que están impulsando. Así, ha dicho que espera que en los próximos meses está listo el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, un documento que "comprometerá" a todo el Gobierno andaluz "de forma transversal" y que quiere acabar con la "discriminación" de estas mujeres, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

"Se ha perdido mucho talento y muchas oportunidades en el mundo rural por esta causa", ha reconocido Moreno, que ha recordado que las sociedades que más progresan sobre aquellas "donde la igualdad es plena y efectiva".

Como impulso para estas materias, también ha mencionado el Registro de Explotaciones Agrarias y el Registro de Titularidad Compartida, la igualdad en las órdenes de desarrollo rural y, en el orden urbanístico, las modificaciones en la ordenación del territorio y el plan de regularizaciones con el que se quiere dar respuesta a las 300.000 viviendas fuera de normativa que hay en el entorno rular andaluz. Moreno ha comentado que el objetivo es lograr un equilibrio entre costa e interior, "para que no haya andaluces de primera y de segunda".

Según el presidente de la Junta, la dotación de obras de infrestructura es otra de las claves para impulsar el mundo rural y frenar la despoblación del medio.

Por su parte, Salado ha destacado también el papel de las mujeres rurales como clave para que "los pueblos pequeños sobrevivan, el núcleo de las familias y el futuro de nuestras empresas y nuestro mercado laboral". "No hay futuro para nuestros pueblos, pero tampoco para nuestra sociedad que no pase por la integración absoluta y en igualdad de las mujeres, por que ocupen puestos directivos, por que puedan montar empresas, también en el sector agroalimentario", ha añadido.

Según datos aportados desde la Diputación de Málaga, el 64% de las mujeres en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia están en edad potencialmente activa (16-65 años), lo que equivale a casi 74.200 mujeres. Por otro lado, en septiembre de 2019 había 9.700 mujeres paradas registradas en estos municipios.

En el conjunto de 2018, el 38% de todos los contratos firmados en los municipios menores de 20.000 habitantes fueron firmados por mujeres. En el caso de los contratos indefinidos, las mujeres firmaron el 44% de estos contratos. En el caso de los contratos temporales, suscribieron el 37,5%.

Los principales sectores en los que las mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes buscan empleo en mayor porcentaje que los hombres son el comercio, los servicios a empresas y otros servicios. En cambio, los segmentos donde se busca trabajo en menor porcentaje que los hombres son la construcción, la agricultura y los transportes

Además, un 51% de las emigraciones desde los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga son efectuadas por mujeres.