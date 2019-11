Un villancico de la Escolanía del Sierra Blanca-El Romeral ambientará la Navidad en la calle Larios

'Málaga canta' es el título del villancico compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral y que será uno de los temas que acompañarán a los ya anunciados para la ambientación navideña de calle Larios 'El bosque de la Navidad'. En la mañana de este jueves se ha estrenado este villancico en el colegio Sierra Blanca con la asistencia de la concejala de Fiestas, Teresa Porras; los directores de los colegios Sierra Blanca y El Romeral, Mª Jose Gil y Juan José, Sánchez, respectivamente; y los directores de la Escolanía, Laura Castilla y Miguel González.

Este villancico, que nace con el objetivo de acercar el mensaje de la Navidad a todos los hogares de Málaga, está interpretado por los niños de la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral. Son más de 190 voces con edades comprendidas entre 6 y 16 años. Sus voces sonarán en calle Larios a partir del 29 de noviembre junto a las de Maria Carey o Hilary Duff, entre otros.

"Málaga canta" es un villancico compuesto por Laura Castilla, directora de la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral, y con música de su hermano Javier Castilla. El disco ha sido grabado en Under Groove Estudios de Alhaurín de la Torre, con producción de Juan Bandera y Salvador Jimenez como técnico de sonido. Los músicos han sido Javier Fernandez, Louis Rene, Juan Bandera, Gaspar Garcia y Juan Bandera.



El bosque de Navidad

Estos días continúa el montaje de 'El bosque de la Navidad', título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante 40 días en un bosque con 22 arcos.

'El Bosque de la Navidad' será un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo harán aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases van a ser a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero. El viernes 29 de noviembre es el día de la inauguración.

La música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen las siguientes piezas:

- Málaga Canta: Escolanía Sierra Blanca-El Romeral

- All I want for Christmas is you: Mariah Carey:

- Jingle bell rock: Hilary Duff:

- En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana:

- Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)