"Aquí se ha decretado el confinamiento con menos fallecidos que Italia y Reino Unido"

Daniel Pérez no deja de recibir o hacer llamadas telefónicas estos días: videoconferencias con sus ediles, charlas con médicos, miembros del Gobierno central, empresarios, trabajadores y funcionarios municipales. Dice estar al pie del cañón en una situación tensa y difícil como la desatada por la crisis del coronavirus. Presume del tono de su oposición estos días, aunque propone varios caminos para la recuperación.

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, mantiene estos días su apoyo al alcalde, Francisco de la Torre, en estos difíciles momentos para la ciudad y pide responsabilidad a la oposición en sus críticas. Eso sí, está en contacto permanente con empresarios, trabajadores y responsables institucionales. Es un tiempo difícil que su grupo aprovecha, también, para hacer propuestas que mejoren la respuesta de las instituciones a la crisis del coronavirus.

Ustedes han optado por mantener su apoyo al alcalde en la gestión de la crisis. Han aparcado su labor de oposición estos días...

Seguimos trabajando, adoptando una posición de suma de esfuerzos para luchar contra un enemigo común: el coronavirus. A nuestro juicio es más importante, en momentos difíciles y delicados como el actual, actuar de manera conjunta y coordinada que buscar el rédito político en la crítica fácil. Nuestro compromiso es defender a la ciudadanía y esa es siempre nuestra labor, aún más ante esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos sufriendo. Ahora nuestra labor de oposición es propositiva, los elementos de mejora se los trasladamos directamente al alcalde.

¿Ha hablado con el alcalde por teléfono? ¿Qué mensajes le ha trasmitido y cuáles le ha dirigido usted a él?

Hablamos cada dos días o tres días. El martes celebramos una Junta de Portavoces tras solicitar nuestro grupo su convocatoria en varias ocasiones. Le he trasladado al alcalde que estaremos a su lado en esta crisis para ayudar y proponer, para ser útiles. Hablamos sobre todo de los servicios municipales esenciales y exponemos cada uno cuáles son los posicionamientos más acertados. Desde servicios sociales hasta temas de empresas municipales, hablamos de todo lo que tenga que ver con Málaga. En idéntica forma me comunico a diario con el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, así recibe el feedback de nuestro grupo y del propio consistorio, entre todos formamos una correa de transmisión para dar respuesta a esta situación.

El Ayuntamiento trabaja en varios escenarios económicos. ¿Cómo debe ayudarse al tejido empresarial?

Nosotros hemos desarrollado un grupo de trabajo, denominado 'Málaga para la recuperación', para ir desarrollando ideas y propuestas encaminadas a mejorar las perspectivas de crecimiento. El Presupuesto Municipal 2020 ya no sirve, hace falta un nuevo, un «Presupuesto para la recuperación de Málaga» y le he trasladado al alcalde la voluntad de trabajar conjuntamente para su aprobación. Ahora mismo nuestro tejido empresarial, casi en su mayoría, se encuentra paralizado, y cuando esta situación acabe necesitará de un impulso para recuperarse. Para ello, tenemos que acertar con el diagnóstico postcrisis y con las medidas adoptadas. Málaga es una ciudad ligada principalmente al turismo y el sector servicios, ahí es donde deben ir centrados nuestros esfuerzos, sin olvidar los polígonos y otros sectores. Nuestro objetivo debe ser, a la mayor brevedad posible, que los empleos vuelvan a la normalidad sin pérdida económica alguna.

¿Ha constatado que todos los servidores públicos del Ayuntamiento, como los de Limasa, tienen mascarillas y guantes?

La realidad es que no todos tienen EPI, equipos de protección individual, así nos lo comunican muchos trabajadores municipales. Eso se debe a que, en la actualidad, el mercado mundial de guantes, mascarillas y geles está completamente desabastecido, y la mayoría no se produce aquí, sino en países asiáticos. Me consta que se está intentando proveer municipalmente esos productos, pero que es harto complicado. El Estado está dando mascarillas y ha comprado más de 500 millones, pero tardarán en llegar porque lo que se está comprando son directamente líneas de producción. Esta situación sucede aquí, pero también en Nueva York, en Londres o París, es un fenómeno mundial complejo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, leo mucho aquello del mando único cuando se habla de medios de protección. Cada organismo debe proveer de material relacionado con sus competencias: asuntos sociales, policía local, residuos urbanos, etc. Las competencias son las mismas que se tenían antes del Decreto de Alarma, ninguna competencia ha sido alterada, salvo el mando único que no tiene que ver con la entrega de material a personal de competencia municipal, como residencias de mayores, cuidadoras de personas dependientes, etc.

¿Qué nota le daría a la respuesta de los malagueños a esta crisis sanitaria?

Los malagueños, salvo contadas excepciones, están haciéndolo a la perfección, de 10.

¿Considera que debería haberse decretado antes el confinamiento?

Ahí están los datos, aquí se ha decretado el confinamiento cuando teníamos menos fallecidos y contagiados que Italia, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Tiempo habrá en el futuro para analizar todo lo acaecido. También para ver la salud de nuestro sistema sanitario. Yo creo que las decisiones que se han tomado, pese a ser impopulares, son acertadas, y que se han tomado cuando se han podido adoptar. En cuanto a medidas, no hay un solo país que haya ofrecido a sus ciudadanos medidas más ambiciosas que España, el Gobierno ha aprobado un plan social para las personas más vulnerables, que está garantizando en mitad de esta pandemia derecho a unos subsidios, moratorias hipotecarias y de alquiler, moratorias en el pago de la cuota de autónomo. En otros países, esa respuesta social es prácticamente nula. Estas medidas sociales se ponen porque hay un Gobierno de izquierdas, que piensa en las personas.

¿Cómo lleva el día a día usted, qué le ocupa?

Pues la verdad es que, pese a estar en casa todo el tiempo, no paro. Mantengo muchas llamadas y reuniones, bien telefónicamente o mediante la aplicación Zoom, con planificaciones de trabajo y contacto con trabajadores, empresarios o tejido social de la ciudad. En mi caso, que como sabéis me gusta mucho pisar los barrios, esto es lo que más echo de menos, el trato humano. Pero bueno, sabemos que llegará un día, más temprano que tarde, que volvamos a abrazarnos con nuestros seres queridos.