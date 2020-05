Luz verde a un edificio de 18 viviendas en calle Amargura

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado hoy luz verde a la concesión de tres licencias, una de agrupación de parcelas, otra de demolición y una tercera de construcción, a la constructora Monte Calvario SL para la edificación de un inmueble residencial de 18 viviendas en el número 37 de la calle Amargura, en pleno barrio de la Victoria (no en vano, allí se encuentra la antigua casa hermandad del Rocío, ahora la sede de Corinto).

El edificio irá en tres parcelas del número 37 en las que ahora hay varias edificaciones antiguas, ha explicado el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, y ahora habrá que reagruparlas, de forma que de esa adición saldrá un suelo con 697 metros cuadrados, que es la huella que acogerá el edificio de viviendas.

El edificio resultante contará con 18 viviendas, 27 aparcamientos (algo muy necesario en la zona, dado que se trata de un barrio con muchos problemas en este sentido) y 16 trasteros. Las licencias solicitadas se conceden en base a un proyecto de ejecución de 1,5 millones de euros, aproximadamente. Las obras habrían de empezar en seis meses tras la concesión de los correspondientes permisos y el periodo máximo de ejecución es de 36 meses, aunque los trabajos podrían durar menos.

En este sentido, López explicó que se trata de la concesión de una licencia de agrupación de parcelas, la correspondiente de demolición para derribar las actuales construcciones y una de construcción para, una vez efectuados las anteriores labores, poder proceder a levantar el edificio.

Señaló el concejal que en una de las casas hay un ficus de 213 centímetros de ancho y que, dentro de la documentación anexa a la licencia para trasladarlo, hay un informe de Parques y Jardines que explica los pasos que hay que dar para llevar este ejemplar a otra zona y que se regenere, algo que será fundamental para el comienzo de la obra.

El concejal de Ordenación del Territorio ha recalcado que esta licencia lleva aparejada también la de primera ocupación una vez simplificado el método de la declaración responsable.

"La reflexión principal que me hago es que continúa la actividad. Percibimos, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, una actividad urbanística importante. La prueba es que no paramos de sacar licencias de obra y estudios de detalle. Ayer, por ejemplo, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la reactivación del edificio de oficinas de Tabacalera, hemos hecho esta semana dos mesas de contratación y no dejamos de atender consultas de empresarios sobre licencias y otros instrumentos de planeamiento", declara, para insistir en que la idea del departamento que él dirige es tratar de que continúe habiendo actividad con el fin de que no se resienta la economía local pese a la crisis sanitarias del coronavirus y el confinamiento decretado por el Gobierno central a través del estado de alarma.