Contenedor in DA house: la música, el cine y la escena se saltan el confinamiento

La apuesta de la Universidad de Málaga por la cultura no ha cesado durante este periodo de confinamiento. De hecho, las iniciativas se multiplican con el paso de los días aunque, claro, sólo en el terreno virtual. El Contenedor Cultural ha vuelto a vuelto a llenar este mes su agenda con eventos de artes escénicas los miércoles y mucha música los jueves, además de recomendaciones cinematográficas diarias a través de Fancine. Todos los espectáculos son gratuitos y se pueden seguir a través de las redes sociales o plataformas de videollamadas.



Miércoles de artes escénicas

Hoy 27 de mayo, a las 20.30 horas y a través de la plataforma ZOOM, el Contenedor ofrece el espectáculo de teatro online 'Estación espacial', con Álex Peña, Rosa Romero y Alberto Cortés. Para verlo hay que escribir a umabarbaridad@gmail.com. Invitaciones hasta completar aforo.

En tiempos de confinamiento alzamos la mirada al cielo. Puestos a desear, pidamos lo más alto posible, el espacio, subir hasta la Estación Espacial Internacional. Pero la realidad es que este colectivo sevillano opera desde la calle Juan de Robles y la calle Higuera de la Sierra, en Sevilla. Desde las casas de Álex Peña, Alberto Cortés y Rosa Romero.

Parece paradójico, pero este encierro también expone los interiores, atravesados siempre por las realidades políticas y económicas de cada uno, que ponen en evidencia las verdaderas diferencias. Los interiores de nuestras casas son en este momento los nuevos campos de batalla. Inevitablemente cuanto más hondo se escarba, más aparece el cielo, el viaje, las estrellas.

Álex Peña y su equipo se han dotado de algunas herramientas para poder iniciar este viaje espacial que hermana los conceptos de intimidad, encierro y hogar: ¿Qué es 'construir hogar' en estos momentos? ¿Por qué nos deleitamos en el acto voyeur de mirar la intimidad de otros? ¿Qué poder nos da la vigilancia sobre el vecino? ¿Se trata de un mecanismo de supervivencia natural que nos acerca al miedo que nos provoca El Otro?

Con 'Estación Espacial' proponen crear un relato a partir de las narraciones íntimas, un relato que viaja desde la visión aérea a lo emocional, y que se puede llevar a cabo gracias a la intervención de herramientas como SpiedLife, Google Earth, Skyline, otras cámaras en Streaming y sus propias grabaciones caseras.



La siguiente cita con la escena está programada para el 3de junio, también a las 20.30 horas a través de ZOOM. La obra elegida en esta ocasión es 'Electrohumor Pandemia', de Bárbara Sánchez y Jaime Conde Salazar, que apuesta por un nuevo género teatral online.

Ellas Dos llevan meses confinadas en sus casas investigando la manera de poner en abismo los límites físicos de las subjetividades que les fueron extrañamente asignadas. Electrohumor Pandemia es la respuesta a este momento de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Ahora que no nos podemos acercar ni tocar unas a otras, ahora que se impone la 'distancia social' como cuestión de supervivencia, Ella y Marina DJ ponen a tu disposición el revolucionario Método KOVI KOVI para superar sin traumas las sucesivas fases de la desescalada y hacer una entrada estelar en la nueva anormalidad.



Jueves musicales

ofrece la actuación de Julia Martín at home, con Javier Flores y Miguel Romero. Desde casa, tocará temas de su primer disco y otros del próximo proyecto que está por venir, más alguna Cover sorpresa junto a Miguel Romero al bajo y Javier flores al teclado y a la guitarra. Julia Martín hará la voz y 'Live looping'.

Martín es una cantante, compositora y actriz malagueña. Licenciada en Interpretación Musical por la Escuela de Arte Dramático de Málaga, terminó sus estudios en Rennes (Francia). Empezó cantando en la calle y más tarde trabajó con varias bandas de varios formatos, en principio haciendo versiones de grandes clásicos de la música Jazz, R&B y Soul principalmente.

En sus directos hace 'Live Looping', loopeando sonidos, modificando la voz, sampleando sonidos, beatbox, grabando instrumentos etc... y así ha ido desarrollando e introduciendo a sus propias composiciones.

El 4 de junio, a las 20.30 horas en el directo de Instagram IG @contenedorcultural, será el turno de María Sioke, quien realizará un showcase desde casa donde presentará en directo sus últimos singles, algún track de su antiguo disco 'Karma' y por supuesto, alguna sorpresa. El directo tendrá una duración de 40 minutos y antes los fans podrán hacer preguntas y respuestas durante diez minutos.

'La hora del corto' de Fancine

. Sus últimos lanzamientos 'Ninia', 'Ruleta Rusa', 'Convencerte' y 'No Game' son una muestra más de que su propuesta no puede ser encasillada: una mezcla de reggaeton lento y melodías pop de baile, letras super catchy, estética fantasiosa, y un universo lleno de color y referentes del mundo kawaii.

Cada día desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, Fancine, el festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga, ha publicado en sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram una recomendación cinematográfica bajo el nombre de 'La hora del corto', con la que se rescatan piezas de pequeño formato que han pasado por las diferentes ediciones del certamen y que ahora se pueden visionar de manera gratuita en plataformas como Youtube o Vimeo.

Hoy miércoles se publicará 'La noche boca arriba', de Hugo Covarrubia (Chile). Un hombre tiene un accidente en motocicleta. Al llegar al hospital comienza a tener extrañas alucinaciones de un pasado que no parece ser el suyo. Aquí comienza un viaje que derribará los límites de su propia realidad.

Mañana jueves 28 podrá verse 'Meat And Potatoes', de Arielle Thomas y Ellenor Argyropoulos (Australia). Después del apocalipsis, todo el mundo debe tomar medidas desesperadas. Sin embargo para Ann y Mark, una causa mayor está en juego: el veganismo.

El viernes 29 llegará 'Post Human', de Cole Drumb (Estados Unidos). Terrence decide ayudar a Kali, una sujeto experimental que escapó de un laboratorio de operaciones especiales secreto, en su afán por liberar al último sujeto experimental superviviente Benjamin, compañero en el laboratorio de torturas y aún prisionero.

'On / Off', de Piotr Ludwik (Polonia), estará disponible en las plataformas este sábado. Mr. Potato vive en una casa con horrible papel pintado en las paredes, televisión en cada habitación y unas pocas mejoras mecánicas hechas para no perder tiempo afeitándose, cocinando, lavando o yendo a comprar cerveza. ¿Por qué perder el tiempo si puedes ocuparlo en ver la televisión?

El domingo se publicará 'Cólera', de Aritz Moreno (España). Los habitantes de un pueblo se toman la justicia por su mano, pagando las consecuencias Mientras, el 1 de junio llegará 'Le petit dragon', de Bruno Collet (Francia), y el 2 de junio 'El ataque de los robots de nebulosa 5, de Chema García Ibarra (España).