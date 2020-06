Andalucía se encomienda a Antonio Banderas para la recuperación del turismo

El universal actor malagueño Antonio Banderas es el reclamo de la campaña con la que Andalucía pretende recuperar la actividad turística durante la eminente temporada estival. En un vídeo promocional en el que se remonta a su estancia en el hospital cuando sufrió los problemas de su corazón y una enfermera le recordó la importancia de la cultura popular, Banderas explica que ahora "nos estamos recuperando de otro ataque al corazón" e invita a disfrutar del verano en su comunidad autónoma natal.

"Fue él quien se ofreció desinteresadamente a hacerlo y nos brindó su espacio íntimo, su casa, para hacer la grabación", explicó el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en un acto de presentación de la campaña de promoción al que no pudo asistir Banderas y estuvo en su representación su hermano, Javier Domínguez Bandera. Ahora bien, el actor estuvo presente a través de otro vídeo en el que instaba con esperanza a la recuperación y aseguraba que "hemos aprendido mucho de todo esto".

Junto a esta acción que ya se pone en marcha, Marín anunció otras dos campañas de 'Andalucía segura' y otras encaminadas a los propios andaluces y las comunidades limítrofes con el lema 'Andalucía tiene ganas de ti', que se pondrán en marcha la próxima semana. "Seguramente, no batiremos este verano los records de datos turísticos que se lograron justo antes de la pandemia, pero volveremos a la senda del crecimiento y las previsiones para 2021 son magníficas", apostilló Marín sin olvidar que "somos el principal destino de los españoles y eso hay que aprovecharlo".

En un claro guiño al protagonismo de la estrella malagueña del cine, Juan Marín aseguró cuando todavía no había desvelado la implicación de Banderas que, con la presentación de las campañas promocionales de la Junta para la que se han movilizado 22,5 millones de euros, "damos el banderazo de salida a la campaña turística del verano". "Estoy convecido de que con ayudas como la de Antonio Banderas, que no nos puso ninguna pega para que invadiéramos su espacio vital, y la de todo el equipo de la Consejería de Turismo vamos a lograr el posicionamiento necesario para seguir generando bienestar en la región", expresó Marín.

Dada que la apertura de las fronteras españolas no se producirá inicialmente hasta el 1 de julio, el consejero de Turismo se refirió a las campañas de promoción a nivel internacional, que se irán ampliando paulatinamente y en las que inicalmente no ha sido incluido el mercado británico porque el ritmo de evolución de la pandemia allí es distinto y no tan avanzado como el de España: "De todos modos, continuaremos con otras acciones en el mercado británico para seguir fortaleciendo la marca Andalucía", matizó Marín. Inicialmente, los territorios europeos a los que estará dirigida la promoción para atraer turismo son "Francia, Alemania, países nórdicos, Benelux, Portugal e Italia".

El consejero se rebeló contra la "incertidumbre" que crean las rectificaciones del Gobierno central respecto a la eliminación del confinamiento para los extranjeros o a la posibilidad de que cuando se levante el estado de alarma -algo que se produciría el 22 de junio- se pueda viajar a España desde otros países europeos limítrofes o con los que exista un acuerdo bilateral: "A día de hoy seguimos con el confinamiento de 14 días para quien venga de fuera, hay países del arco mediterráneo que se nos están adelantando; y si existen esos acuerdos con otros países como los que ya se han firmado en otros lugares de Europa, no habría problemas de comunicación, los aviones hoy en día están preparados con todas las condiciones sanitarias óptimas y además están los test, Austria por ejemplo empezó a hacerlos seis días antes de viajar", reiteró Marín.

Es más, el responsable de Turismo Andaluz insistió en que no tiene sentido "meter en una habitación durante 14 días al turista extranjero" y recordó que la media de estancia en la comunidad de estos viajeros se sitúa entre los 13 y los 14 días, por lo que implicaría mantenerlo confinado durante todo su periplo.

Asimismo, el consejero dijo que "hay que vencer al miedo y aprender a convivir con el virus". "El virus no se va a marchar y se va a quedar con nosotros, por lo que si hay un rebrote mañana confinamos esto pero no tenemos que cerrar toda Andalucía y España", enfatizó Marín antes de comparar la situación que se da respecto a otros países europeos en condiciones sanitarias similares a España con lo que se está produciendo en la comunidad autónoma andaluza durante la desescalada: "Si Málaga y Sevilla están ambas en fase 2, quien viaje de un lugar a otro tiene las mismas posibilidades de ser contagiado y de recibir la atención sanitaria necesaria tanto en Sevilla como en Málaga", sostuvo para ilustrar su opinión de que la libertad de movimientos entre provincias también debe producirse cuanto antes.