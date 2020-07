Un baldeo que sólo funciona en una acera

El Ayuntamiento toma nota de las calles afectadas y señala que hay puntos de baldeo en los dos lados y que no tiene petición de baldear calzadas.

En julio de hace tres años, Mariano López, vecino de la Alegría de la Huerta y durante 40 años trabajador municipal en la Alcaldía, los Servicios Operativos y Parques y Jardines, denunciaba en La Opinión la suciedad generalizada de este barrio de Ciudad Jardín, lo que había provocado la presencia de pulgas en una de las plazas más frecuentadas.

Tres años más tarde, recuerda que esta denuncia hizo posible que el Ayuntamiento instalara una red de baldeo que además de cubrir casi todo el barrio, salvo un par de calles, también cubre el vecino barrio de Jardín de Málaga. Sin embargo, ahora ha vuelto a recurrir a este diario para denunciar el mal funcionamiento de la red de baldeo, que, señala, en la práctica sólo se limita a baldear todos los meses una de las aceras de cada calle pero deja sin baldear la de enfrente.

«Sólo se limpia una de las dos, he hablado con la persona que limpia y me dice que no puede tirar de la goma, no puede cruzar la calzada porque vienen los niños con las motos y las bicicletas», destaca. El miedo a que pudiera haber un accidente es lo que está dejando la mitad del barrio sin baldear, subraya.

En calles como Badajoz, Escultor Mariano Benlliure o Ventillas de Toledo, donde acaba la red, se evidencia que una acera está limpia y la otra no. Por este motivo, Mariano López pide al Ayuntamiento que dé una solución, bien sea instalando la red al otro lado de la acera o dando más tiempo a los operarios de Limasa.

Por otra parte, aprovechó para denunciar la suciedad incrustada de las calzadas, que no se limpian desde hace un par de años, calcula. «La solución es que el camión levante la mugre porque esto es lastimoso», critica, al tiempo que señala las manchas de grasa, de orín de los perros e incluso «un murciélago que lleva ahí dos semanas aplastado».

A la vista de la situación general, el antiguo empleado municipal considera que estaban mejor antes de la instalación de la red, «cuando cada seis meses venía un camión de 20.000 litros de agua con dos o tres personas baldeando a fondo toda la calle». Por este motivo, aprovechó para pedir que el Consistorio desinfecte el barrio.

El concejal de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, respondió ayer que la red de baldeo «es para el acerado, no para la calzada» y que hay puntos para baldear «en los dos lados de la calle; estuvo un tiempo sin funcionar por una avería pero ya funciona de nuevo». Con respecto al baldeo de la calzada señaló no tener constancia de ninguna petición, «si hubiera habido la habríamos tramitado».

Por último, la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, tras conocer la noticia pidió ayer la lista de calles de La Alegría de la Huerta de las que hay quejas por falta de limpieza.