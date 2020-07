El delegado de Salud dice que Málaga "sobreactúa" para adelantarse al virus

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha asegurado que se está "sobreactuando" para adelantarse al virus y frenar su propagación en la provincia, que acumula ya seis brotes de Covid-19, el último de ellos detectado en el colegio mayor Arunda ubicado en barrio de La Paz, en la capital.

"Hacemos todos los días muchísimos test en Andalucía, en Málaga, la inmensa mayoría son negativos, lo que quiere decir es que estamos sobreactuando, incluso donde las posibilidades son muy remotas". El delegado ha hecho estas declaraciones en una visita a las obras de ampliación del área de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de la Victoria junto al nuevo gerente del centro, José Antonio Ortega.

El delegado, que no ha aportado nuevos datos sobre el brote en La Paz ni sobre el que se sitúa sobre la comarca del Guadalhorce sin más especificaciones, se ha remitido al informe de la Consejería de Salud diario: "Hasta última hora del día no podemos decir nada, porque dar resultados sin tener todos los datos técnicos para después desdecirse... No queremos generar debate con la población, no queremos señalar a nadie, nadie es culpable de la situación".

En cuanto a la situación de la provincia, con hasta 142 nuevos contagios provenientes de los rebrotes recientes, Bautista ha confesado sentirse alerta y preocupado "como médico y como delegado", y ha apelado a la responsabilidad social como principal medida de contención. "Vamos a tener, por desgracia, este verano un pequeño goteo de casos, esperemos que la población sea prudente, el uso de la mascarilla, la distancia social, evitar las aglomeraciones€".

No obstante, ha subrayado el hecho de que los rebrotes no estén generando presión asistencial en los hospitales malagueños sino que están pudiendo controlarse con el confinamiento domiciliario y el seguimiento epidemiológico. "Nuestro equipo de epidemiólogos está constantemente rastreando, identificando, haciendo test, confinando€".

Precisamente sobre el uso obligatorio de la mascarilla a partir de esta semana en la comunidad andaluza, el titular de Salud en Málaga ha definido esta nueva medida como "lo mejor que podemos hacer por nuestro entorno y por nuestra familia", ya que la mitad de los rebrotes que se están dando en España se han gestado en reuniones familiares, funerales y pequeñas celebraciones, ha puntualizado.



Ampliación de las UCI en el Clínico

Las obras de remodelación y ampliación del área de Medicina Intensiva en el Virgen de la Victoria, aumentarán el número de camas de críticos de 18 a 37 e incluso 38 plazas, en el "departamento estrella de este hospital en esta pandemia", según Carlos Bautista, que en general puede abarcar hasta 70 camas de cuidados intensivos en todo el complejo.

Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de unos 2,3 millones de euros, provenientes de una partida extraordinaria que el Ejecutivo andaluz ha destinado a diferentes centros sanitario de la provincia de Málaga para su fortalecimiento frente al desgaste de la Covid-19. Las obras han comenzado esta semana y está previsto que finalicen entre finales de año y principios de 2021.

"Si la situación no mejora epidemiológicamente estaremos alerta, tenemos una planta preparada con camas de UCI por lo que pudiera ocurrir", ha explicado el nuevo gerente del Clínico, José Antonio Ortega, que también ha recordado que el centro hospitalario sigue trabajando con circuitos "cada vez mejor diferenciados" para separar pacientes covid, casos sospechosos y pacientes con otras patologías.