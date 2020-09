3,2,1... ON TALKS, primera jornada de formación en Marketing Digital a beneficio de AECC

3,2,1... ON TALKS, primera jornada de formación en Marketing Digital a beneficio de AECC

La AECC y la empresa malagueña Onservatory han presentado la primera edición de "3,2,1... ON TALKS", una jornada de formación en marketing digital que tendrá lugar el próximo jueves, 1 de octubre, de 18:00 a 20:00h, a beneficio de AECC. En el acto de presentación ha estado Pedro González, gerente provincial de AECC Málaga y Sergio López, socio fundador de Onservatory que es una plataforma de formación en marketing digital cuyos cursos, que son en formato vídeo, se caracterizan por buscar siempre el equilibro entre la teoría y la práctica. Onservatory utiliza la metodología micro-learning, con píldoras de 10-15 minutos que permiten al estudiante avanzar sin renunciar a otras tareas del día a día.

Es la primera edición de este evento online solidario pero la intención de los organizadores y de los patrocinadores es consolidarlo de manera anual para contribuir en la captación de fondos para la lucha contra el cáncer. El patrocinador principal es Genially, una plataforma para crear todo tipo de contenidos interactivos que usan millones de personas en más de 190 países del mundo.

Pedro González, gerente de AECC Málaga, en sus palabras de agradecimiento, ha destacado la importancia y la necesidad de hacer este tipo de eventos ahora que estamos en la época del Covid19. "La pandemia parece que lo ha eclipsado todo pero el cáncer estaba, está y estará después del Covid19. Cada año en España hay 275.000 nuevos casos de cáncer, siendo el problema socio-sanitario más importante de nuestro país. Por eso es tan importante que la investigación en cáncer no se pare. Gracias a este tipo de eventos, en la Asociación Española Contra el Cáncer podemos seguir destinando recursos a la investigación, concretamente 70M€ en 380 proyectos de investigación en los que participan casi mil investigadores. Muchas gracias a Onservatory por su iniciativa, a Genially por su generosidad y a todas las empresas de primer nivel que participan con sus ponencias. Es muy gratificante ver que empresas tan importantes apoyan la labor de AECC y se implican en la lucha contra el cáncer".

Por su parte, Sergio López, socio fundador de Onservatory y organizador del evento hizo un llamamiento a la participación. "Estamos encantados de poder organizar este evento solidario y poner nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. Es muy bonito poder unir a tantas empresas importantes en esta causa ofreciendo formación de primer nivel en Marketing Digital. Animo a empresas y particulares a asistir al evento; la lucha contra el cáncer es una lucha de todos."

Finalmente, Pedro Calvo, Growth Manager de Genially, destacó lo siguiente: "Estamos muy contentos de poder colaborar con este evento tan original, creativo y solidario a favor de la AECC. Animamos a todas aquellas personas interesadas en el marketing digital y el ecosistema startup, a asistir para ayudar a recaudar fondos para esta gran iniciativa."

El evento "3,2,1... ON TALKS" tendrá un formato muy dinámico, con ponencias inspiracionales de 10 minutos en las que se hablará de Marketing Digital, Tecnología e Innovación y donde se reservará tiempo para resolver preguntas por parte de los asistentes. Además de las mejores ponencias, la jornada contará con numerosas sorpresas, testimonios personales, concursos y premios especiales que se sortearán entre los asistentes.



Ponencias de primer nivel

Además del patrocinio de Genially, "3,2,1... ON TALKS", cuenta con ponencias de profesionales destacados en empresas de primer nivel como Google, TikTok, Zeotap, Xandr, Google for Startups o WOOM, que han unido sus fuerzas para colaborar en la lucha contra el cáncer y confeccionar el siguiente programa:

Penélope Los Arcos

Sales Manager de Google

"Marketing Predictivo"

Clara Elliot-Bauzá

Brand Partnerships Manager en TikTok

"No hagas anuncios, haz TikToks"

Marc Ginjaume

Country Manager Spain & Head of LATAM de Zeotap

"Identidad Digital en un Mundo Cookieless"

Remi Boudar

Market Director Iberia de Xandr

"Connected TV"

Bárbara Ozores & Laurence Fontinoy

Head of Google for Startups Spain & Portugal / CEO & Co-Founder of WOOM

"Salud Digital"

Sergio López

Founder Onservatory

"Presentador On Talks"

La inscripción al evento es gratuita y ya puedes registrarte en www.onservatory.com. Si no puedes asistir al evento, pero quieres unirte a esta iniciativa solidaria, puedes hacer tu donación mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la AECC: ES94 0049 0345 35 2311350138 o también a través de BIZUM al número 11244 con el concepto "Onservatory".