«El reto del agua pasa por la planificación hidráulica»

Cañavate pasa revista a la actual situación de los recursos hídricos en la Costa del Sol Occidental, anuncia el inicio de un proceso de modernización en Acosol y la inminente aprobación del canon de Abastecimiento

El pasado miércoles, 30 de septiembre, tuvo lugar una webinar, organizada por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Grupo Zeta, con el patrocinio de Acosol, empresa pública de aguas perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en la que su consejero delegado, Carlos Cañavate, desveló todos los aspectos relacionados con la gestión, saneamiento y abastecimiento de un bien tan preciado y tan escaso como es el agua en tiempos del Covid-19.

¿Cómo fue el trabajo durante las semanas de confinamiento? ¿Fue muy diferente al de una época normal? Imagino que asegurar el suministro sería el objetivo principal al igual que reparar las posibles averías en las diferentes canalizaciones, ¿no?

Fueron semanas muy duras. Éramos servicio esencial. Creamos un gabinete de crisis y creo que lo gestionamos bien. El personal de producción siguió trabajando presencialmente y con muchas medidas de seguridad e higiene. La parte administrativa nos fuimos a teletrabajar. El abastecimiento estuvo asegurado en todo momento a pesar de tener unas infraestructuras muy antiguas. Hubo averías como en cualquier época del año que se subsanaron.

La gestión del agua ¿debe ser pública, privada o una combinación de ambas?

La empresa privada tiene que tener su hueco, pero soy partidario de que las grandes decisiones sobre el agua, lo que determina qué es el agua, quién lo consume y de qué forma llega a los sitios deben corresponder a la gestión pública.

¿Cuáles son los objetivos de Acosol para los próximos años?

Este año hemos hecho una revisión completa de tarifas. El año que viene dedicaremos nuestros esfuerzos a optimizar y modernizar Acosol (recursos humanos, infraestructuras, aparatos, instalaciones, etc.) ya que vamos a destinar medio millón de euros en el presupuesto para empezar a acometer este proceso que durará varios años; y en tercer lugar, tenemos el empeño de convertirnos en una empresa inversora.

¿Por dónde pasan las bases para la gestión eficiente de los recursos hídricos en la Costa del Sol occidental?

El reto pasa por una planificación hidráulica que actualmente no se está llevando a cabo, una planificación real y veraz. El agua está en los pantanos, en los acuíferos, en los pozos y también en la capacidad que tenemos de llevar el agua a todos los lados. Esta capacidad es finita y hay que planificar muy bien cómo utilizar esas herramientas. En Acosol tenemos que conseguir una modernización de las infraestructuras para poder gestionar mejor.

¿Hace falta más concienciación a la población (a través de campañas de comunicación, medios, etc.) de que el agua es un bien escaso y que cada vez tenemos menos por los estragos que provoca el cambio climático?

Sigue haciendo falta porque creo que no nos damos cuenta. En la Costa del Sol somos un gigante con los pies de barro, nuestras señas de identidad económicas, que son el turismo y el sector inmobiliario y de construcción, se vendrían abajo si tuviéramos problemas con el suministro de recursos hídricos. Hay que tener muy claro que el agua que hay se agota. La gente abre el grifo y sale agua pero no se hace una idea de lo que cuesta llevar ese agua a su casa. La gente no sabe el valor del agua.

¿Cómo calificaría en una escala del 1 al 10 y respecto a otras provincias españolas la calidad del agua de la Costa del Sol. Siempre se ha dicho que el agua de la costa sabe peor que la de las zonas de interior.

Tenemos la suerte de que el noventa por ciento del agua nos viene del pantano de la Concepción en Marbella e Istán, y ese agua es exactamente igual que la de cualquier otro lado. Creo que tiene calidad y no sé por qué la gente compra tanta agua embotellada. Sinceramente, creo que es mejor el agua del grifo.

¿Cómo calificaría el precio del agua en la Costa del Sol occidental: caro, barato, ajustado, realista?

Revisable. Las tarifas no se modificaban desde hace muchísimos años. Lo que debemos hacer es ofrecer bonificaciones para familias, jubilados... El que más consume debe pagar el agua más cara que el que consume poco. Creo que hay que revisar las tarifas con urgencia. No es cuestión de subir o bajar precios sino determinar el precio justo para obtener el equilibrio en el servicio.

Hábleme del tratamiento de aguas regeneradas, que es la última parte que completa el ciclo del agua y en la que quería hacer especial hincapié cuando asumió el cargo. Sabemos que muchos campos de golf se están regando con este tipo de agua pero, ¿se va a utilizar para otros aspectos como el riego de cultivos?

Una vez usada el agua, la depuramos, una parte se va al mar y a la otra parte le hacemos lo que se llama la depuración terciaria. Aprovechando el ciclo completo, se ejecutó una infraestructura de 40 millones de euros para que todos los campos fueran regados con este tipo de agua. En Acosol pensamos que hay que cobrar por este servicio, que es obligatorio por ley, porque estamos llevando el agua regenerada a los campos. Luego está la decisión de los campos de golf de usarla o no. Hay campos que tienen sus propios acuíferos y tiran de ellos para el mantenimiento y otros argumentan que ese tipo de agua es perjudicial para el césped (está demostrado que no es así), pero la tienen que pagar. Con el tema del uso de este tipo de agua en cultivos, nos topamos con Sanidad. Estamos estudiando hacer estudios piloto para avanzar en este campo como se están haciendo en algunas zonas de la Vega del Guadalquivir.

¿Cómo es la gestión de Acosol que tiene que ver con los pozos subterráneos?

Este es el verdadero caballo de batalla . Los pozos deben ser gestionados públicamente. La mayoría de los pozos son de titularidad municipal pero muchos ayuntamientos tienen delegada la gestión del agua a empresas privadas. Como te dije antes, la planificación hidráulica (competencia de la Junta de Andalucía) es muy importante y te pongo un ejemplo: el acuífero de Mijas nutre a Mijas, los dos alhaurines, Benalmádena y Torremolinos, nosotros solo gestionamos el agua de Mijas, y son las empresas privadas las que gestionan en el resto de localidades. Ante la sobreexplotación, estamos observando cómo va aumentando progresivamente la salinidad del acuífero y entonces podemos tener un problema serio. Hay proyectos conjuntos con la Junta de Andalucía, nos pusimos a su disposición y planteamos lo siguiente: en los meses de invierno (octubre a junio) que nos compraran a nosotros el agua y durante el verano, que ellos cogieran agua de los pozos. No ha habido respuesta. Tenemos que encontrar una solución porque el problema es demasiado urgente ya. No hablo de ideologías en este tema, hablo de decisiones y de medidas técnicas.

La utilización de la desaladora de la Costa del Sol ¿a qué tanto por ciento se está usando? tengo entendido que no funciona al 100%

La desaladora de la Costa del Sol es la máxima garantía de abastecimiento en la zona. Si por mí fuera, tenga por seguro que construiría otra. El consumo de las casas es mínimo, quien consume son los hoteles, los campos de golf, en general toda la infraestructura hotelera. La desaladora en 2019, que fue un grandísimo año para el turismo, era totalmente insuficiente, no daba abasto. Este año vamos mucho mejor porque todos sabemos lo que ha pasado con el Covid-19.

¿Qué obras de mejora del abastecimiento se están llevando o se van a ejecutar próximamente por parte de Acosol?

Obras hay todos los días porque hay roturas. Tenemos que invertir en infraestructuras. Tenemos el canon de abastecimiento de 120 millones de euros para los próximos dos o tres años, que creo, casi con toda seguridad, se va a aprobar el próximo día 15 de octubre. Tenemos que empezar a sustituir con este dinero el Ramal Este de Torremolinos a Marbella. Cuando se ejecute, estaríamos llevando el agua de forma segura a Torremolinos y a partir de ahí ya podremos hablar de llevarlo a los alhaurinos... También tenemos cerca de 10 proyectos de saneamiento y abastecimiento que vamos a desarrollar cuando tengamos la capacidad inversora y ejecutarlos.

Los trabajos de ramificación de las tuberías de abastecimiento del Ramal Este ¿para cuándo podrán empezar las obras?

El canon de abastecimiento ha tenido varias modificaciones y cambios. Se ha modificado el expediente administrativo pero se va a aprobar el próximo día 15. Este canon, que va a traer muchísimas mejoras al servicio, solo le va a suponer un euro más al trimestre al ciudadano. Si todos los trámites cumplen plazo creo que para el segundo semestre de 2021 haremos la licitación de esta intervención.

¿Es posible hacer una gestión de los recursos hídricos 100% sostenible, o estamos todavía lejos de esto?

Acosol todavía está muy lejos. Espero que el año que viene, cuando elaboremos un plan de modernización a cinco años, estaremos un poco más cerca. Hay que mirar a arriba y a lo lejos. Hay que invertir, por ejemplo, en evolución informática, software y hardware porque yo necesito saber cuándo y dónde tengo fugas, vertidos... El año que viene queremos mejorar la eficiencia energética (instalaciones, mejora de sistemas de producción de las platas depuradoras...). Partimos de muy atrás y se nota mucho el retraso. Hemos calculado que llevar a cabo todo esto nos puede costar unos diez millones de euros. El año que viene tendremos medio millón para hacer esto. Es una tarea a medio plazo.

¿En qué proyectos de I+d+i está involucrado Acosol? ¿Han creado un departamento de I+d en Acosol, no es cierto?

Queremos buscar la eficiencia energética. Ahora tenemos mucho gasto energético, la desaladora es vieja y gasta mucho. Las desaladoras actuales no tienen nada que ver con la nuestra. Estamos estudiando la manera de poder modernizarla. También estamos trabajando con proyectos piloto, como uno que estamos haciendo con la Universidad en el que estamos estudiando la posibilidad de dejar nuestra agua depurada en los caudales para que la propia naturaleza haga una cuarta depuración. Vamos a ver si es viable.

¿Es necesario un nuevo plan de saneamiento integral que evite los colectores de las playas del litoral?

Es vital y necesario y hace falta ya. La Junta tiene el dinero. Creemos que tiene que hacerlo, sabe nuestras necesidades pero hay que hacerlo. Muchos colectores son viejos y están dentro del agua. Hay que poner a muchas administraciones de acuerdo y buscar una solución conjunta pero la mayor parte del dinero lo tiene que poner la Junta de Andalucía.

¿Es necesario un pacto de estado para una gestión consensuada del agua a largo plazo en España?

Es vital. Nosotros somos un poco el ejemplo. Esto es un tema técnico. Hay que sacar el agua de la política y verlo desde el punto de vista exclusivamente técnico. El problema del agua puede condicionar el futuro de nuestro país dentro de 20 años.

Cuando tomó posesión del cargo dijo que una de sus tareas era modernizar la empresa. ¿Qué medidas ha tomado a este respecto?

Creamos una dirección general específica para eso, con gente muy preparada para llevarlo a cabo. Estamos empezando a construir los mimbres de lo que va a ser Acosol en diez años. El año que viene, de momento, ya introduciremos mucho software y hardware de gestión para empezar a estar al día en esta cuestión.

Pronto se va a cumplir un año de su gestión al frente de Acosol ¿Qué balance hace?

Creo que no me corresponde a mí esa cuestión. Estoy feliz con el equipo, gente que se cree lo que yo les trasmito, que quiere mejorar la empresa. Vamos todos en el mismo barco. Queremos que la empresa sea viable. Los resultados están ahí.

¿Cómo cree que va a ser Acosol en 2030, dentro de diez años?

Creo que necesitará trabajadores mucho más especializados. Creo que es lo que nos va a demandar el agua en la próxima década, e insistir una vez más que es axial y necesaria una planificación hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua.