Málaga continúa por encima de los 200 positivos diarios en un domingo de récord en Andalucía

Una nueva muerte eleva a 446 la cifra total de decesos, mientras que 10.729 infectados se han curado.



Los hospitales malagueños reducen la presión asistencial en una jornada en que la cifra de contagios se mantiene en la provincia por encima de los 200 casos. Un dato, en cualquier caso, sensiblemente menor al anunciado por la Junta de Andalucía este sábado, cuando se registró un pico de 321 positivos en solo 24 horas. Aunque se siguen encamando pacientes Covid en los centros sanitarios, y este domingo han ingresado ocho personas más, en la actualidad son 160 los enfermos que precisan asistencia hospitalaria, dos menos que ayer, de los cuales, 28 están en la UCI.



En total, la Consejería de Salud y Familias informa de que en Málaga se han confirmado 214 nuevos contagios a través de las pruebas PCR o PDIA. La provincia aporta hoy solo el 8,3% de los casos sumados en la región, en la que Sevilla, con 686 nuevos positivos, pero sobre todo Granada, con 740, continúan a la cabeza en una semana dramática para estas provincias. Entre ambas suman 1.426 contagios, es decir, más de la mitad de los 2.577 positivos registrados en Andalucía.





?? Evolución del #COVID?19 en #Andalucía en las últimas 24 horas. Se incluyen los positivos por PCR y test de antígenos. ? pic.twitter.com/i6vUAModbq — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 18, 2020

Almería (53 hospitalizaciones, de los que 12 en UCI),

Cádiz (134 hospitalizaciones, de los que 22 en UCI),

Córdoba (131 hospitalizaciones, de los que 17 en UCI),

Granada (252 hospitalizaciones, de los que 35 en UCI),

Huelva (41 hospitaliza ciones, de los que 5 en UCI),

Jaén (131 hospitalizaciones, de los que 19 en UCI),

Málaga (160 hospitalizaciones, de los que 28 en UCI),

Sevilla (397 hospitalizaciones, de los que 43 en UCI).

Información de Brotes

Este número total de positivos (2.577) que ha contabilizado la comunidad autónoma suponen la cifra más alta en domingo de casos de coronavirus en la segunda ola, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza nueve fallecidos en 24 horas, 16 menos que el sábado.donde otra persona ha perdido la vida por culpa del virus, y ya son 446 muertes en toda la provincia.Por el contrario, la Junta destaca que 10.729 enfermos malagueños han logrado superar la enfermedad, 368 en las últimas horas.sólo superada por los 2.928 casos registrados el viernes y los 2.725 del sábado.La provincia dePor debajo de 300 casos se sitúan Jaén con 290, Córdoba con 244, Málaga con 214, Almería con 151 y con cifra inferior al centenar sólo aparece Huelva con 67.Por su parte, de las nueve muertes registradas este domingo, se han contabilizado cuatro en Granada, dos en Córdoba y una en Cádiz, Jaén y Málaga. Almería, Huelva y Sevilla no suman fallecidos.En general, los hospitales andaluces han vistocon 1.299 pacientes ingresados por coronavirus, es decir, 18 menos de los 1.317 que se contabilizaban este sábado y que suponían un récord en la segunda ola de la pandemia, mientras que el número de ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) es actualmente de 181, uno menos respecto a este sábado, pero 28 más que hace siete días.Los hospitalizados bajan este domingo por primera vez tras seis días consecutivos con subidas, tras aumentar en 36 este sábado, en 61 el viernes, en diez el jueves, en 58 el miércoles, en 68 el martes y en 80 el lunes, y descender en las cinco jornadas anteriores.Por su parte, el número de pacientes en UCI baja en uno este domingo tras incrementarse en once este sábado, en cinco el viernes, mismo aumento que el jueves, así como después de elevarse en uno el miércoles, bajar dos el martes y crecer los cuatro días anteriores. Los 181 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 28 más que los 153 hospitalizados en estas unidades hace una semana.En cualquier caso, el descenso en número de hospitalizados sigue siendo significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --1.409 más que este domingo--, de los que 438 se encontraban en una UCI --257 más--.Por provincias, los hospitalizados se reparten de la siguiente manera, según informa la Junta:En la Residencia Vitalia San Fernando (Cádiz) hay 34 casos con firmados (31 residen tes y 3 trabajadores); en la Residencia Domusvi Inmaculada Concepción de Puente Genil (Córdoba) hay 74 casos (60 residentes y 14 trabajadores) y se han notificado 2 fallecimientos en las últimas 24 horas (2 en total)La Consejería de Salud y Familias rectifica por un error en la asociación de casos e informa de que este sábado comunicó que había un brote con 11 positivos en la Residencia de Mayores Virgen del Carmen de La Puerta de Segura (Jaén), pero tal brote no existe.Finalmente, con respecto al brote declarado en el Hospital Provincial de Córdoba hay 20 casos confirmadosEl resto de brotes no presentan cambios con respecto a ayer.La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado, hasta este viernes 16 de octubre, un total de 1.197.824 PCR, 148.649 test rápidos de antígenos y 1.0 70.867 test rápidos. En total, son 2.417.340 2.417.340 las pruebas realizadaslas pruebas realizadas.