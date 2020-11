"Seguir vinculada al Rincón Fertilidad por más tiempo es un deseo y un sueño para mí"

"Eecojo este premio, pero es un premio colectivo, de toda la gente. Solos no somos nadie, hay que rodearse de gente buena quete ayude a trabajar día a día"

Sole López encara la presente temporada con la mente puesta en las diferentes competiciones que afrontará el club, la posibilidad de ganar otros títulos, la Supercopa de España el primero de ellos, y con la mente puesta en vestir la camiseta de España en los Juegos japoneses. Subcampeona del mundo, la jugadora malagueña del Rincón Fertilidad tuvo el honor de alzar al cielo la Copa de la Reina conseguida por el club rinconero en el mes de septiembre. En su carrera deportiva hay dos objetivos para 2021, seguir jugando para su club y los JJOO de Tokyo.

­ ¿Qué supone para Sole López recibir el premio que le otorga La Opinión de Málaga?

Estoy muy ilusionada y muy orgullosa. Es algo muy importante. Significa el reconocimiento a muchos años de trabajo, no solo individual sino de toda la gente que me ha acompañado en esta singladura: el club, Diego Carrasco, Carmen, Suso, Manolo, mi familia, mis padres. Lo recojo yo pero es un premio colectivo, de toda la gente. Solos no somos nadie, hay que rodearse de gente buena que te ayuda a trabajar día a día.

En un año marcado por el Covid-19, ganaron la Copa de la Reina. ¿Cómo recuerda aquellos cuatro días? ¿Fue la mejor experiencia deportiva de su vida?

Fue un sueño. Cuatro días inolvidables. Desde el primer momento se notaba que algo grande iba a pasar, estábamos preparadas y este título no se me va a olvidar nunca. El club se lo merecía por todos los años de intenso trabajo.

Con Diego Carrasco siempre en mente, ¿no es así?

Esta Copa tenía un nombre y un apellido: Diego Carrasco. Lo tuvimos presente en todo momento, él tenía mucha ilusión por celebrar esta copa en casa y esa copa va por y para él porque le gustaba mucho.

Este título, ¿es un punto de partida de una trayectoria ganadora en un futuro a corto plazo para el Rincón Fertilidad? La mezcla de juventud y veteranía del equipo puede ser decisiva.

Sí. Aunque es pronto para saberlo porque llevamos pocas jornadas de Liga. Las jóvenes del equipo son increíbles. Trabajan y absorben todo lo que se trabaja en equipo. El título de la Copa de la Reina ha sido un punto de inflexión y nos hace pensar en seguir consiguiendo cosas importantes. El club ha trabajado maravillosamente bien para llegar al punto en el que nos encontramos ahora. María José Moreno ha hecho un trabajo encomiable siempre con el apoyo de Manolo Rincón, que es fundamental en el proyecto.

¿Sería exagerado decir que optan a ganar el título de Liga?

A mí me gusta soñar, ¿por qué no? A hora tenemos también otro título como es la Supercopa. Vamos a ir pasito a pasito, poco a poco, siempre con humildad y vamos a ver si podemos conseguir algún que otro título más. Si es la Liga, sería la bomba.

¿Es su deseo seguir vinculada al Rincón Fertilidad más allá de la temporada 20-21?

Es un deseo y un sueño. Cada día estoy más enamorada de cómo se hacen las cosas en el club, cómo te inculcan la manera de luchar, de jugar. María José Moreno es el mejor ejemplo a seguir, lo que lucha, lo que trabaja. Es la mejor guerrera del club. Ya era para mí un referente en el club como jugadora y ahora lo es aún más como presidenta. Sueño con seguir vinculada a este club.

El año que viene todo parece indicar que va a haber JJOO en Tokyo. ¿Aspira a disfrutar su primera cita olímpica?

Hay un preolímpico en 2021 en Lliria (Valencia) del que todavía no hay fecha. En lo que a mí respecta sueño con estar allí, ojalá puedan otorgarme la posibilidad de defender a nuestro país en el evento deportivo más importante del planeta. Son palabras mayores para cualquier deportista, pero todavía queda mucho para saberlo.

Las guerreras son el mejor ejemplo de los éxitos del deporte femenino en España de los últimos años. ¿A qué se debe esta maravillosa racha de resultados?

El trabajo, el luchar cada día, la constancia da sus frutos. Hay que darle mucho valor a todos estos resultados y títulos porque todavía seguimos luchando contra muchas barreras. La situación va mejorando pero todavía nos encontramos a años luz del deporte masculino. La clave está en la fuerza y en la rabia que le ponemos todos los días.

Conocimos una faceta diferente de Sole López durante la pandemia, muy solidaria, ayudando a los que se batían en cobre en los hospitales. ¿Cómo está viviendo estos meses de dolor por el Covid-19?

Lo que hemos vivido ha sido horroroso, siento una tristeza interior muy grande y difícil de explicar. Aunque estamos mejorando, seguimos lejos de lo que éramos en febrero. Es una situación complicada. Hay que seguir siendo responsables para acabar entre todos con el bicho.