"Utilizo herramientas para hacer las clases un poco más lúdicas"

"Es como si ya hubiese ganado, porque es el reconocimiento de mis estudiantes", dice Alicia Tocino, una de las dos candidatas de la UMA al premio al mejor docente

Alicia Tocino, candidata al Premio al Mejor Docente de España, es profesora en la Facultad de Ciencias, donde imparte docencia en grados como Matemáticas o Ciencias Ambientales. Para ella el contacto con los estudiantes es fundamental y lamenta su pérdida con las clases online.

Es una de los 140 docentes que han sido seleccionados para el Premio al Mejor Docente de España por la plataforma Educa Abanca, ¿cómo se siente al haber sido seleccionada entre más de 1.000 personas?

Es una gran satisfacción. La euforia ya como que va bajando, pero sí, sigue siendo una gran satisfacción.

¿Cree que podría ganar o al menos quedar entre las diez finalistas?

Uf, eso es imposible. No sé ni siquiera cómo estoy nominada, porque hay muy buenos docentes por todos lados.

Si está entre 140 personas de más de 1.000, por algo será.

Sí, pero yo creo que está bien así, está genial. Eso no es como si me dieran el premio, pero para mi sí, realmente es como si ya hubiese ganado, porque es el reconocimiento de mis estudiantes, sobre todo. Entonces eso es lo que no tiene precio.

Si tuviera que exponer un discurso mediante el que explica por qué debería ser ganadora, ¿qué diría?

Uf, es que no me veo así, yo lo que pienso es que todos los docentes deberíamos de tener pasión dando clase, ¿no? De esforzarnos porque los estudiantes nos entiendan. Lo que yo hago es estar haciendo siempre muchos cursos de formación. En todos estos cursos siempre me enseñan cosas nuevas y estoy deseando llegar al aula para aplicarlo con mis estudiantes. No sé, no sabría qué decir.

Fueron sus estudiantes los que presentaron la candidatura, ¿cómo recibió la noticia?

Estaba sentada en el sofá, me llegó un e-mail y dije, «¿esto qué es? ¿me lo están mandando a mí? ¿no se habrán equivocado?», eso fue lo que pensé. Y nada, una alegría inmensa, claro.

Al final es un reconocimiento del alumnado.

Claro, eso es lo mejor que me puede pasar realmente, que las personas para las que yo trabajo piensen que lo hago bien... Eso para mí es lo mejor.

Trabaja en la Facultad de Ciencias. ¿En qué grados da clase y de qué asignaturas?

Este cuatrimestre doy clase en el Grado de Ciencias Ambientales explicando la asignatura de Matemáticas; en el Grado de Ingeniería Química, dando una parte de la asignatura de Álgebra, y en el Grado de Ingeniería Informática, dando una asignatura optativa, Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales.

¿Cómo son sus clases?

Intento tener las clases muy estructuradas y que los estudiantes tengan claro cuáles son los puntos importantes. Si se despistan, les cuento truquillos o anécdotas matemáticas y después, puedo seguir con la clase y sé que más o menos me están escuchando, un poco más que antes. También utilizo muchas herramientas para hacer las clases un poco más lúdicas. Al final de cada tema siempre suelo hacer un cuestionario mediante Kahoot. Digamos que es una dinámica que no es estática y siempre digo que hay que tener una actuación bidireccional con los estudiantes. De antemano preparo mis clases y si recibo de ellos una respuesta buena, preparo todavía mejor mis clases, hago más actividades, pero si no recibo una respuesta buena, sigo preparando mis clases normal y corriente, pero no con esa motivación extra de que los estudiantes quieren aprender más. Por otro lado, me encanta ponerlos a trabajar en grupo, creo que es fundamental que ellos trabajen en grupo y de forma cooperativa para alcanzar los objetivos de la asignatura.

¿Cómo es el contacto con el alumnado? ¿Cómo de importante es para usted?

Me parece lo más importante de todo, porque antes de ser estudiantes, son personas. Yo no sé la vida que tienen ellos fuera de la universidad, no sé los problemas que tienen ni nada. Los intento tratar con respeto, con cercanía y dirigiéndome a cada uno de ellos por sus nombres y siendo lo más comprensiva posible. Además, intento que mi asignatura no sea una de las asignaturas cargantes.

Se ha vuelto a la docencia online, ¿cómo se está afrontando?

Los estudiantes de este año ya están acostumbrados a la docencia online, están habituados a que les mandes tareillas y te las entreguen mediante una foto o cosas de este estilo. En la Universidad de Málaga usamos una herramienta que es Microsoft Teams. Hay más en el campus virtual, hay varios seminarios virtuales€ pero aprendí a usar Teams y me gustó bastante. En el departamento en el que yo estoy, el Departamento de Álgebra, Geometría y Topología, previendo esta situación, al inicio del curso nos dotó de unas tabletas gráficas para que pudiéramos dar la clase desde casa y en el aula. Antes de que nos mandaran a casa, teníamos la mitad de los estudiantes en el aula y a la otra mitad en casa, siguiendo la clase en directo. Escribir en la pizarra no llega del todo bien a los estudiantes que están en casa. Algunas veces las utilizo, pero lo más cómodo es usar la tableta gráfica, que comparto la pantalla y lo ven estupendamente.

¿La UMA está preparada en la docencia online?

En mis asignaturas sí, todo lo que necesitan conocer mis estudiantes lo van a saber, se lo voy a explicar. Pero claro, lo único que necesito es una pizarra, el resto de las asignaturas no lo sé, porque hay algunas en las que necesitan hacer prácticas en laboratorios o salir de campo, en el exterior€ Esa parte no sé cómo se llevará a cabo y si la podrán sustituir de forma online.

¿Cree que la docencia online afecta de forma negativa a los alumnos y, por ello, al curso académico?

Sí. Afecta de forma negativa a los estudiantes por el distanciamiento, porque se vuelve algo menos personal y si las personas tienen dudas les cuesta más trabajo hacerlo que si están en la clase y levantan la mano. Entonces afecta en ese aspecto creo yo, en la cercanía.