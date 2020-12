El PSOE insiste en una calle para 'El Pulga'

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, pedirá en la próxima Comisión de Cultura una calle de la ciudad de Málaga al mítico humorista malagueño Juan Rosa Mateo 'El Pulga'. "En nuestra ciudad existe un movimiento ciudadano liderado por su compañero Manolo Sarriá que insiste en la necesidad de dar nombre a una vía en la ciudad que le vio nacer, contando con el apoyo de más de 46.000 firmas que lo reclaman", ha explicado.



Pérez ha mostrado su compromiso con el entorno del artista fallecido, asegurando que desde el PSOE "no se ha querido en ningún momento politizar este tema". "Juan es patrimonio de todos los malagueños. Sus chistes, sus historias, sus gags. Intentamos que se aprobara como una medida institucional, sin revelar que venía de nuestra mano, pero el rechazo del alcalde y Ciudadanos nos obliga a presentarla como grupo en la comisión correspondiente, la de cultura".





"Hablar de Juan Rosa Mateo, conocido como 'El Pulga', es hablar del", ha señalado, añadiendo, a través de un comunicado, que "Juan, se dedicaba al noble oficio del humor, y como humorista formó dupla con el inigualable Manolo Sarriá, apodado como 'El Linterna', en lo que se denominaría 'El dúo Sacapuntas', ha relatado el portavoz municipal del PSOE.Pérez ha recordado que ambos humoristas se conocieron de manera azarosa en el mundo del fútbol y con el tiempo consiguieron una sinergia única que perduró en el tiempo con 'sketch' "que podemos calificar como míticos como los que llenaban las pantallas de diferentes programas, y no hay duda que una gran parte de la ciudad, e incluso del país, ha crecido con su recuerdo y su humor de fondo".Por su parte, la concejala del PSOE Lorena Doña ha incidido en que "no hay que olvidar que Juan Rosa Mateo nació en Málaga, un 3 de febrero del año 1951, y después de pasar por diferentes trabajos se unió aen 1979 para formar el conjunto humorístico"Durante años trabajaron por toda la Costa del Sol, en salas de fiesta y locales de ocio, hasta que en 1987 les llegó la fama nacional al ser seleccionados por Chicho Ibáñez Serrador para su famoso concurso de Televisión Española, donde Juan daba vida a un torero frustrado apodado 'El Pulga', sobrenombre con el que cariñosamente se le recuerda, junto a su amigo Manolo", ha señalado.Así, ha agregado que después de trabajar "incansablemente" en diferentes programas del panorama nacional y regional "su fama se afianzó en el panorama humorístico, haciendo apariciones en programas e incluso películas, pero lamentablemente Juan falleció de manera repentina el 12 de diciembre de 2002, tras sufrir un infarto mientras dormía, pero hoy día las coletillas empleadas en sus sketches aún se mantienen en el imaginario colectivo", ha agregado la concejala del PSOE.Por último, Doña ha pedidopara aprobar esta moción sin debate, como un acuerdo unánime, es justo este reconocimiento. Si no estuvieron a la altura en junta de portavoces que al menos lo estén para el día de la comisión".