«Una cuestión clave para Ciudadanos es seguir bajando la deuda municipal»

Noelia Losada aboga por llevar a cabo, antes de que acabe el mandato, las excavaciones en el yacimiento de Cerro del Villar o las obras del Plan Especial del Monte Gibralfaro y repasa, en esta entrevista, los temas de actualidad que han afectado a su gestión.

¿Está satisfecha de la marcha del pacto de gobierno de coalición?

Sí, máxime teniendo en cuenta el difícil contexto económico, social y sanitario que enfrentamos. Creo que estamos dando estabilidad e impulso a Málaga en el momento más necesario. Ciudadanos está demostrando que vinimos a las instituciones a trabajar, a ser rigurosos y muy serios. Y creo que eso se está notando en las áreas que con tanta ilusión gestionamos: Cultura, Deporte y Teatinos. Evidentemente, Cs es un partido diferente al PP y tenemos visiones distintas en algunos asuntos, pero eso no resiente la gestión diaria y, además, para eso nos sentamos a ver qué nos unía y lo plasmamos en un programa de cogobierno. Es una experiencia que, además, produce grandes sinergias con el Gobierno del Cambio que también integra Cs en la Junta de Andalucía.

¿Qué promesa quiere cumplir de aquí a que acabe el mandato?

Ciudadanos se marcó unos objetivos muy claros para este mandato, pero está claro que ahora la prioridad es salir de la crisis en cuanto podamos y este Ayuntamiento está siendo un ejemplo en ayudas a pymes, autónomos, medidas sociales y de reactivación. Me gustaría empezar las obras del Plan Especial del Monte Gibralfaro, las excavaciones a cielo abierto en el Cerro del Villar, nuevas mejoras en el Campamento Benítez, la gran zona de parque y equipamientos de 130.000 metros cuadrados en los antiguos suelos de Repsol€ Tenemos, como digo, un programa voluminoso y son tiempos de gran dificultad. Y una cuestión clave es seguir bajando la deuda municipal, algo que viene en el ADN de Cs. Ahora está en el 56%, en zona verde, muy lejos del 110% al que se llegó.

¿Cómo es su relación con el alcalde tras dejar Juan Cassá el partido?

Mi relación con el alcalde es buena. Sabe que tenemos discrepancias porque para eso somos partidos distintos. Ese asunto es un ejemplo. Nosotros queremos que se le aplique la jurisprudencia y el Pacto Antitransfuguismo y eliminar la duplicidad de ingresos, que sólo cobre por asistencia a plenos y comisiones en el Ayuntamiento una especie de dieta y no 250 ó 500 euros, según la sesión. Pero, como usted comprenderá, es un asunto que no supone ninguna amenaza para Málaga. No sería justo ni responsable.

¿Ha hablado con Cassá después de ese episodio?

Saludos y educación. Lo personal y lo político son cuestiones distintas.

¿Qué valoración hace del año y medio de mandato?

Estamos gestionando la Capitalidad Europea del Deporte 2020 en unas condiciones muy difíciles, pero hemos demostrado ser un referente en eventos de alta competición. No paramos de organizar competiciones y fases finales de fútbol sala, la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto fue un éxito, la Unesco nos felicitó por el programa de rutinas deportivas durante el confinamiento€ Hemos impermeabilizado el Martín Carpena, con un cambio de color en su cubierta que bajará 10 grados la temperatura en el interior; hemos recuperado la gestión del Estadio de Atletismo; hemos puesto en marcha dos workout (Morlaco y Huelin); vamos a ser subsede de la Supercopa de Fútbol; el Zurich Maratón es ya medalla de bronce de la IAAF; acabamos de presentar un proyecto de 2,3 millones de euros en fondos europeos para iluminación eficiente de los campos de fútbol€ En cultura, no hay día que no tengamos la agenda repleta pese a todo. Y prometimos traer los Goya a Málaga y así lo hicimos. Fuimos referente celebrando el Festival de Cine al final del verano o la gala de los Max€También hemos fusionado el Teatro Cervantes y el Festival de Cine, lo que multiplica sinergias y abarata costes. En Teatinos también se están iniciando los trámites para una nueva conexión con la autovía; hemos realizado mejoras en el Parque de los Héroes del Combate de Teatinos; numerosos trabajos de eliminación de barreras y reasfaltado; lo que antes comentaba de las líneas de Alta Tensión...

¿Considera que la ciudad saldrá pronto de la crisis?

Estamos en un escenario que cambia vertiginosamente. Yo espero que sí. Y espero que podamos seguir dando pasos para diversificar nuestra economía, seguir atrayendo inversiones, apostar por el mar y la economía azul, por lo verde, por la innovación...