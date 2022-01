Toda dificultad es una oportunidad. Este es uno de los lemas de la profesora malagueña Patricia Santos, a quien le parecía prácticamente imposible que la ministra de Educación hiciera hueco en su agenda para venir a Málaga y que sus alumnos de Formación Profesional la entrevistaran. Pero esto es lo que ocurrió ayer en el IES Politécnico Jesús Marín, donde una treintena de estudiantes de distintos ciclos de FP, tanto de este centro como del IES Profesor Isidoro Sánchez, ejercieron de técnicos de sonido, de cámaras, fotógrafos, redactores, de maquilladores y de peluqueros... Todos trabajando juntos como un equipo profesional para entrevistar a Pilar Alegría.

Ambos centros educativos, junto a otros de Córdoba, Almería, Cádiz y Murcia, participan en el proyecto ‘FP visible, FP de calidad’ cuya impulsora, la profesora Patricia Santos, quería que la ministra conociera. Una iniciativa innovadora que pretende visibilizar este itinerario formativo y, sobre todo, que los alumnos sean protagonistas activos de su aprendizaje.

Ayer fue el gran día, pero la hazaña de profesora y alumnado se empezó a gestar en octubre pasado cuando Patricia Santos acudió a un evento educativo en Valladolid al que asistió la ministra y con quien coincidió a continuación en el mismo vagón del AVE.

«Le expliqué mi proyecto ‘FP visible, FP de calidad’ y le pregunté si mis alumnas podrían entrevistarla. Pensé que me iba a decir que no. Fue un atropello, pero al día siguiente me llamaron desde un número muy largo y era del Ministerio confirmándome la entrevista», relata la docente aún emocionada.

A partir de ahí comenzaron los preparativos como parte del trabajo de clase en los ciclos participantes en este proyecto de innovación de la Junta: Caracterización y Maquillaje Profesional; Estilismo y Dirección de Peluquería, Estética y Belleza; Electromecánica de Vehículos; Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Asesoría de Imagen Personal y Corporativa; Estilismo y dirección de peluquería; Soldadura y calderería; Construcciones Metálicas; Educación Infantil y Atención Sociosanitaria, entre otros.

En primer lugar, los alumnos realizaron un completo análisis de la ley de Formación Profesional, que está a punto de ser aprobada tras haber recibido ya el visto bueno mayoritario en el Congreso de los Diputados. Una norma que marcará el futuro de los estudiantes de FP, pero también de las empresas, que cada vez demandan más estos perfiles profesionales.

En su afán de ser participativos, los alumnos que forman parte de ‘FP visible, FP de calidad’ han querido aportar su granito de arena a la futura ley, preguntando detalles del texto a la ministra y aportando sus propias propuestas. Para ello, además de las preguntas que le realizaron ayer de forma presencial, también grabaron otras en vídeo para que los compañeros que no pudieron asistir participaran.

Numerosos preparativos hasta que ayer llegó la hora de poner en práctica todo lo aprendido. El lugar elegido fue el IES Politécnico Jesús Marín, con el que profesorado y alumnado del Isidoro Sánchez trabaja de forma colaborativa en este proyecto y que contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo la entrevista, como explica Patricia Santos.

Pese a venir acompañada por el protocolario séquito y dar las declaraciones políticas obligadas, la ministra Pilar Alegría dejó claro el objetivo de su visita a Málaga desde un primer momento: «Hoy estamos en el IES Jesús Marín para poder hacer una entrevista y un encuentro con los profesores, el equipo directivo y, sobre todo, con los estudiantes y hablar sobre una prioridad que tiene el Gobierno de España que es la ley de FP».

Como verdaderos profesionales

La titular de Educación recorrió el centro acompañada por Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio; el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda; la delegada, Mercedes García Paine, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, entre otras autoridades. Una visita que fue fotografiada -una de las imágenes ilustra este reportaje- y grabada por alumnos de FP y que podrá verse en Youtube.

Tras hablar con profesorado, autoridades y medios de comunicación, alumnos de los ciclos de Peluquería y Maquillaje retocaron a la ministra antes de la entrevista.

Aunque todo estaba preparada al milímetro, Alegría animó a los estudiantes a salirse del guión y preguntarle lo que quisieran y se llevó sus propuestas en un pendrive.

Marta Sevilla Ramírez, una de las alumnas entrevistadoras, se interesó por cómo se fomentará el uso de metodologías de aprendizaje en las que el alumnado sea más activo. «Le he preguntado si se va a dejar a la decisión particular de los docentes y si se va a crear algún tipo de incentivos para que esto sea una realidad», contó.

Una pregunta con cierto compromiso a la que Pilar Alegría respondió que el Ministerio quiere apoyar proyectos como este, «donde se ve muy claro que el alumnado ha participado de forma activa y aprendiendo muchísimo». Aunque, según esta alumna, la ministra admitió que no se puede «obligar» al profesorado a participar en estas iniciativas pero que lo fomentarán apoyando estos proyectos.

Motivación de sobra es la que tiene Patricia Santos, más allá de haber sido nombrada por dos veces Mejor Docente de España de FP y de haber logrado que su alumnado pise los estudios cinematográficos de Hollywood. Su motor es ver a los estudiantes ilusionados y ya prepara sus siguientes retos. Por una parte, lograr que Antonio Banderas colabore con ellos a través del Teatro del Soho, y por otra, viajar a Broadway con sus alumnas. «Esto ha sido un subidón de motivación. Ya no ven límites», concluye orgullosa.