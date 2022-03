Francisco Tinahones Madueño ha sido nombrado director científico del nuevo instituto de investigación de Málaga, Ibima-Plataforma Bionand. Fruto de la integración del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand) en la estructura del Instituto de Biomedicina de Málaga (Ibima), este instituto cuenta ya con dirección científica.

Ibima-Plataforma Bionand convierte a Málaga en uno de los focos europeos de investigación en Nanomedicina y Biomedicina. Tiene su sede en las instalaciones de Bionand, localizadas en el Parque Tecnológico de Andalucía Málaga-Tech, uno de los grandes espacios de emprendimiento e innovación de todo el territorio nacional, en una apuesta por la interacción y el networking, claves para el futuro de la nueva entidad.

Su nuevo director científico, Francisco Tinahones, ha ocupado este puesto también en Ibima, es doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba y catedrático de Medicina en la Universidad de Málaga. Es autor de más de 550 publicaciones originales en revistas médicas indexadas y revisadas por pares (Nature, Lancet, J Clin Invest, Diabetes, Diabetes Care, Am J Clin Nutr, J Clin End Met, Int J Obes, Obesity, etc), con un índice de impacto acumulado de las publicaciones superior a 2500. Ha dirigido 27 tesis doctorales y ha pronunciado más de 200 conferencias en distintos foros dentro y fuera de España. Asimismo, es premio a la mejor trayectoria de grupo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Tinahones ha sido investigador principal de más de 40 proyectos competitivos públicos (nacionales y europeos) y de más de 120 ensayos clínicos en las áreas de la diabetes y la obesidad, siendo un referente investigador y clínico en estos campos. En la actualidad, es jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.