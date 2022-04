El Rico liberará a José, un preso de la cárcel de Archidona

Como es tradición, la cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico liberará este Miércoles Santo a un recluso de una prisión malagueña. Será José, preso de la cárcel de Archidona, condenado en 2020 a dos años de prisión y a pagar una multa de 1.000 euros por cometer un delito contra la salud pública. Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros, por lo que será puesto en libertad esta Semana Santa.

"Yo quisiera agradecer a la cofradía de El Rico, a los subdirectores y a las directoras de la prisión y por supuesto a todos los guardias y funcionarios que me han atendido en prisión, que gracias a ellos, que dentro de lo malo de que yo he entrado en prisión, he aprendido a valorar muchísimas cosas", ha expresado José, muy vinculado a la Semana Santa y que asegura que desconocía que iban a concederle el indulto. "Sentí muchísima alegría al saber que me han brindado esta oportunidad. Estoy muy contento".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha dado la enhorabuena al recluso y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su vida", al tiempo que ha recalcado el "compromiso" del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España con esta tradición malagueña con más de dos siglos y medio de historia.

“No es un acto solo de la cofradía de El Rico, es un acto de Málaga entera, un acto social que tiene por finalidad dar una segunda oportunidad a alguien que se lo merece. En este caso ha sido José, una oportunidad que va a saber aprovechar”, ha añadido el Hermano Mayor de El Rico, Ramón Varea.

En el acto también han estado presentes los directores de los Centros Penitenciarios Málaga I y II, José Jesús Miranda Martínez y Noelia Moreno Rojas, respectivamente, y la directora del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, María Villalón Montesinos.

Pragmática de Carlos III

La liberación del preso por la cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico es una tradición que sigue celebrándose desde 1759, cen un cumplimento de una pragmática de Carlos III tras una epidemia de peste que obligó a suspender las procesiones. Entonces, los presos se ofrecieron a llevar al El Rico por las calles de Málaga, una propuesta que se les fue denegada. Aún así, los presos salieron a la calle, portaron la imagen por la ciudad y posteriormente, regresaron a la prisión.