'Escuela 42 Málaga', el campus de programación de Telefónica, situado en la antigua Tabacalera, ha organizado una mesa redonda con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para concienciar sobre la relevancia de la ciberseguridad como antesala al comienzo de su curso intensivo la próxima semana.

La inauguración de la jornada 'Formación en ciberseguridad: ¿solución o reto?' ha corrido a cargo del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien ha intervenido por videoconferencia. El regidor ha resaltado la importancia de educar y formar a profesionales en estas materias, no solo a través de la formación técnica en la universidad, sino también mediante iniciativas como 'Escuela 42', que se inauguró el pasado mes de abril: "Para no ser frágil, no quedar a merced de cualquier ataque". Ha añadido: "Este campus no es para competir con ninguna universidad, es para complementar". Precisamente, este centro cuenta ya con en torno a 180 estudiantes, a los que se sumarán los asistentes al intensivo de verano de ocho semanas que se celebra desde el próximo 11 de julio y cuya adjudicación de plazas se anunciará los próximos días, como ya informó este periódico.

Al respecto de la situación actual de las instalaciones, Sergio de los Santos, encargado de Innovación y Laboratorio en Telefónica Tech, ha tomado la palabra: "Hemos conseguido ser pioneros en traer la ciberseguridad a Málaga (...) y eso ha traído talento a su vez". La base de esta escuela es adquirir conocimientos sobre programación, aunque su metodología va mucho más allá, pues el perfil de los profesionales ya no es solo técnico: "20 perfiles completamente diferentes, ya no solo los técnicos (...). Hay una persona que audita ciberseguridad, otra que vende, otra que revende".

La importancia que tiene la prevención de ataques a los datos de los usuarios se ha puesto en valor con las palabras de María Jesús Almazor, consejera delegada de Ciber&Cloud en Telefónica Tech, que ha insistido en que "a día de hoy más del 50% de las empresas crean un departamento de ciberseguridad específico". Asimismo, ha resaltado: "Tenemos que convencernos de que esto es algo de lo que no podemos prescindir" y que "es cosa de todos, aunque algunos se dediquen específicamente a ello".

Iniciativas autonómicas y municipales

La mesa redonda ha contado con la participación de Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de la Junta de Andalucía, quien ha remarcado que "la formación no tiene que ser solo de profesionales": "Todos somos usuarios, todos tenemos que tener unos mínimos de conocimientos en ciberseguridad". La concienciación de prevenir los ataques en la red es uno de los pilares de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, que apostará también, según Jiménez, por la creación de industria en la comunidad. En concreto, en Málaga ha justificado que esta apuesta responde a "la cantera de profesionales" que ya existe.

A esta misma apuesta se ha unido María Mora, gerente del Centro Municipal de Informática, que ha adelantado la intención del consistorio colaborar en "todo lo sean (...) convenios público-privados" en materia de formación y empleo en ciberseguridad. Asimismo, ha advertido del trabajo de la institución para crear una oficina "para poder prevenir y proteger los sistemas de información del ayuntamiento" a través de las subvenciones de los fondos Next Generation, que cuenta con un 20% específico para esta cuestión.