M.Carmen González analiza en esta entrevista cómo la climatización sostenible, responsable e inteligente se ha configurado en un elemento primordial en los nuevos edificios.

Airzone abandera una climatización sostenible, responsable e inteligente ¿cómo definiría este tipo de climatización? ¿en qué se diferencia de otros sistemas menos novedosos?

Para nosotros se trata de una climatización capaz de adaptarse a las características de un edificio concreto y a las necesidades de un usuario concreto. La climatización no puede ser simplemente enfriar y calentar aire, aunque se haga con el menor consumo energético de la historia de la humanidad. De hecho, no lo es desde hace tiempo. Esta capacidad de adaptar el funcionamiento de un equipo estándar, fabricado en serie, a unas condiciones determinadas, diferentes en cada caso y que evolucionan en el tiempo, se debe a la incorporación de otras tecnologías, como las pasarelas de comunicación, los algoritmos de control, las opciones de conectividad con otros sistemas de un edificio o con algo tan sencillo como el móvil de un usuario.

Su filosofía de climatización sostenible ¿es la mejor forma de dar respuesta a las nuevas necesidades que se plantean en este nuevo contexto de subida masiva y generalizada de los precios de la energía?

Consideramos que es gran parte de la respuesta, ya que controla el punto de mayor consumo energético en un edificio: la climatización. Pero nos gustaría añadir una consideración adicional.

La tecnología está al servicio del usuario y de la edificación para hacer que éste primero pueda ser eficiente en el uso de su vivienda o comercio sin necesidad de sacrificar el confort. Es posible ser eficiente teniendo bienestar, esto es realmente la sostenibilidad. Si no se tiene en cuenta el confort y el bienestar, es muy difícil introducir una tecnología o imponer una normativa. El control zonificado, la solución por la que se nos conoce, permite un ahorro que oscila entre el 56 y el 64 % en calefacción y entre el 24 y el 37 % en refrigeración. Este control zonificado permite además mantener las condiciones higrotérmicas de cada espacio de forma independiente garantizando el confort de los ocupantes. Así, las viviendas u oficinas que cuentan con sistemas Airzone se mantienen a la temperatura elegida por el usuario un 95% del tiempo.

¿Es la climatización un elemento diferenciador para los compradores a la hora de adquirir una casa?

El comprador es cada vez más tecnológico y requiere elementos de concienciación y demostración de las mejoras. El usuario está cada vez más formado e informado y quiere interactuar con su vivienda inteligente igual que lo hace con el resto de los aparatos en su vida cotidiana. Que la vivienda se adapte a sus necesidades reales es precisamente lo que mueve al comprador a elegir una determinada zona o un determinado producto inmobiliario. La climatización no es solo el principal foco de gasto energético, es también la principal fuente de confort cuando se hace bien o de su ausencia cuando se hace mal. Pero hay más: no solo es un requisito indispensable que el usuario valora, sino que es exigencia normativa el cumplir con estándares de calidad y confort que comprador exige.

¿Cuáles son elementos primordiales que se tienen que incorporar a los hogares para tener una climatización sostenible y eficiente?

El punto de partida de una climatización sostenible es un equipo de producción eficiente. Los equipos de aerotermia, por ejemplo. Pero, como dijimos antes, producir aire frío y caliente es solo parte de la ecuación. ¿Cómo nos aseguramos de que este aire llega donde es necesario? ¿Cómo hacemos que se use de la manera que le proporciona al usuario un mayor confort? ¿Cómo conseguimos que se utilice la cantidad precisa de energía y se evite el despilfarro? Para solucionar todos estos aspectos, introducimos nuestros elementos de control y regulación. Dividimos las instalaciones de climatización en zonas diferenciadas en función de su uso y características. De esta manera le podemos dar un tratamiento diferente a la habitación de un bebé y al salón de la vivienda, a un despacho pequeño y a una sala de reuniones grande. Todo con una única máquina. Últimamente decidimos añadir un elemento más a nuestros sistemas, porque está relacionado tanto con el bienestar como con la eficiencia energética. Se trata de la calidad de aire anterior. Ahora nuestros sistemas de control no solo evitan el despilfarro energético y garantizan el confort, sino también contribuyen a que el aire que se respira en la casa no tenga partículas dañinas.

¿Cuáles son las principales normativas europeas y españolas que regulan los procesos de climatización?

Estamos inmersos en un periodo de escasez energética y escalada de precios que afecta a toda Europa. Los edificios son consumidores intensivos de energía y la Comisión Europea tiene identificado este problema. Con esta preocupación como foco ha puesto en marcha una serie de recomendaciones y programas para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Por ejemplo, destaca la Recomendación (UE) 2021/1749 sobre el principio de «primero, la eficiencia energética y es la refundición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD – Energy Performance Building Directive). Certificaciones europeas como la certificación EU.BAC son obligatorias en países como Francia, donde se exige una precisión en los sistemas de regulación y control. Esto hace más exhaustivo el nivel de exigencia y calidad en las instalaciones de HVAC. Este requisito no aplica en España, donde sí que existe ya un marco normativo que incluye dentro de sus preceptos medidas para conseguir la eficiencia energética de los edificios desde el punto de vista de la climatización. Concretamente el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)1 constituye la legislación de referencia para los profesionales del sector de las instalaciones térmicas, debiéndose respetar sus indicaciones para ofrecer un diseño, instalación y mantenimiento óptimo de los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria. Entre las medidas normativas establecidas en el RITE se incluye expresamente la de la zonificación de la climatización de las edificaciones. Esta zonificación, que debe realizarse teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento, se constituye como una fuente principal de ahorro de energía, puesto que limita su consumo a aquellas zonas de la edificación que demanden energía, liberando a las demás de consumir. Asimismo, una zonificación realizada con los adecuados mecanismos decontrol permite al usuario el regular y limitar la temperatura mínima y máxima de cada zona de manera independiente. Este extremo es muy importante puesto que permite cumplir con las limitaciones de temperatura que en cada momento legalmente se establezcan y que serán objeto de inspección conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de limitación de temperatura en espacios de pública concurrencia.