Los sistemas de control de climatización son los elementos que permiten a un ingeniero adaptar el funcionamiento de unos equipos estándar, fabricados en serie, a las particularidades de cada proyecto, teniendo en cuenta las características del edificio y las necesidades de sus usuarios.

Es precisamente esto lo que hace Airzone con las instalaciones de clima residenciales y terciarias. Los sistemas Airzone dividen las instalaciones centralizadas en zonas independientes gracias a sus elementos de control: termostatos de zona, válvulas, rejillas inteligentes y módulos de comunicación. El resultado son instalaciones que consumen menos energía, ofrecen un alto nivel de confort y permiten una rápida adaptación a las nuevas tecnologías de comunicación, como el control por Wi-Fi o la integración en sistemas domóticos.

En Europa la normativa avanza hacia el objetivo de conseguir Edificios Zero Emisiones para 2050. ¿Cómo encaja su empresa en esta estrategia o cómo puede contribuir a ella?

Para nosotros esta estrategia empezó el primer día de existencia de nuestra empresa. Queríamos resolver los problemas que veíamos en las instalaciones de aire acondicionado. Uno de ellos era el consumo de energía. No parecía tener sentido climatizar habitaciones vacías o seguir climatizando habitaciones donde los usuarios ya empezaban a pasar frío. Existe la opinión de que para solucionar la crisis climática hay que renunciar al progreso tecnológico. Nosotros somos de la opinión contraria: los avances tecnológicos son los que la resolverán. Nunca antes se había calentado una casa con menos energía y menos emisiones de CO2, gracias a la innovación y al progreso tecnológico. En el caso de nuestros productos, un mayor ahorro energético significa también un mayor confort para el usuario. Según estudios realizados por la Universidad de Málaga (España), nuestros sistemas consiguen reducir el consumo energético de una instalación de climatización entre un 30% y un 64%. Incluso en el caso de las instalaciones de aerotermia, que ya son muy eficientes, conseguimos reducir el consumo en un 40% en las instalaciones analizadas. Estos estudios están respaldados por otros expertos como investigadores de Universidad de Cádiz, y expertos en simulación energética desde distintas disciplinas que avalan la mejora que supone la zonificación dentro de la calificación energética del edificio. Curiosamente, los usuarios optan por instalar nuestros sistemas por una razón diferente: les proporciona un mayor nivel de confort.

¿Cuál es su mercado más importante?

Aunque pueda resultar sorprendente, no es España. A pesar de que nuestro país es un referente mundial en el sector de la regulación y control de la climatización, hoy en día vendemos más en Francia, por ejemplo. La explicación es el rigor con el que se aplica la normativa sobre edificación e instalaciones en ese país y la rapidez con la que se adapta a la normativa europea. En España, a pesar de que tenemos una norma que obliga a zonificar las instalaciones desde 2007, el control de la temperatura en cada habitación sigue siendo un opcional en muchas memorias de calidades. Estamos trabajando de la mano de las Asociaciones Sectoriales, para cambiar esta situación, porque consideramos que en el contexto actual simplemente no nos podemos permitir desperdiciar energía. Es mucho más fácil ahorrar energía desconectando las habitaciones vacías que obligando a subir la temperatura del termostato a 27ºC.

Airzone cumple 25 años. Han pasado de ser una empresa desconocida a ser el Danone del control de clima, la gente usa Airzone como nombre genérico para un sistema de zonas. ¿Qué les ha ayudado a recorrer este camino?

En todas las profesiones hay gente conservadora y gente innovadora. Desde el inicio de nuestra empresa sabíamos que nuestro cliente es el promotor, el arquitecto, el ingeniero o el instalador innovador, que busca nuevas formas de resolver un problema, que quiere superarse en cada proyecto. Para ello, no basta con un producto, sino que se necesita una serie de servicios para apoyar a este tipo de cliente. Para ello, contamos con un excelente equipo humano. Empezamos en la fase de asesoría, donde los Técnicos localizados en distintas ciudades y mercados asesoran en persona al cliente. Seguimos con la fase del proyecto, donde se realiza la labor de consultoría especializada, orientando a los arquitectos sobre cómo mejorar la eficiencia energética de sus proyectos a través de las últimas tecnologías de climatización, no sólo de nuestros productos. En la siguiente fase, cuando el proyecto está en manos de los ingenieros, trabajamos con ellos en las soluciones más técnicas para la ejecución de las instalaciones. Por último, en la fase de ejecución, estamos al lado del instalador a través de la formación, online o in situ, el apoyo técnico y la asistencia del servicio técnico una vez finalizado el proyecto. Nuestros clientes nunca están solos. Ingenieros de nuestra empresa se han desplazado a lugares tan lejanos como Australia y Hawái para apoyar a los instaladores que han optado por nuestras soluciones.

Su último proyecto es Aidoo, una serie de controladores inalámbricos para equipos de aire acondicionado. ¿Los aparatos de aire acondicionado no los tenían ya?

Es un aspecto muy interesante del mercado actual de la climatización. Estamos asistiendo al momento en el que las comunicaciones inalámbricas están entrando en el sector de la climatización. Son sectores que se desarrollan a ritmos muy diferentes: esperamos que un sistema de calefacción o aire acondicionado dure entre 15 y 20 años, pero cambiamos nuestros teléfonos móviles cada 2 años. ¿En qué momento se quedará obsoleto el controlador Wi-Fi de tu aire acondicionado y qué harás cuando esto ocurra? Hemos decidido anticiparnos a este momento trabajando en una línea completa de soluciones, para diferentes tecnologías de climatización y diferentes estándares de comunicación (Wi-Fi, KNX, Z-Wave...). Así, dentro de 3 o 4 años, cuando el Wi-Fi de tu equipo ya no se conecte a tu smartphone porque la tecnología ha cambiado, habrá un dispositivo Airzone Aidoo para alargar la vida de tu aire acondicionado. Porque, además del consumo energético y las emisiones de CO2, otro problema que nos preocupa es la obsolescencia tecnológica. Apostamos por cuidar, reparar y renovar las instalaciones y equipos en lugar de desecharlos. Pero hay un detalle más, nuestra línea Aidoo no sólo mantiene los aparatos de aire acondicionado conectados a los teléfonos móviles de sus propietarios, también tiende un puente entre los mundos de la climatización y la domótica/BMS. De nuevo, se trata de mundos muy diferentes, con profesionales que no conocen lo suficiente el sector del otro para idear soluciones que saquen el máximo partido a ambas tecnologías. Por eso nuestros dispositivos asumen el papel de «traductores». Un instalador sólo tiene que conectar un dispositivo Aidoo al equipo de climatización, un integrador sólo tiene que conectarse al puerto correspondiente y realizar algunas configuraciones para que los dos sistemas queden perfectamente integrados.