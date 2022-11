La consultora inmobiliaria internacional Savills ha destacado este jueves las posibilidades de Málaga y la Costa del Sol en el mercado del producto residencial de vivienda de lujo, aunque ha afirmado que es necesario complementar ese posicionamiento con más marcas hoteleras de cinco estrellas y gran lujo, colegios internacionales y restauración y retail de operadores de lujo. El máximo responsable de consultoría para la promoción residencial a nivel global en Savills, Riyan Itani, ha afirmado que este tipo de oferta tiene, por el momento, una representación aún "escasa" en la región en comparación con otros mercados, en un momento en que las marcas continúan expandiéndose en busca de nuevas ubicaciones para hacer crecer sus activos.

Itani, que ha participado en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMed), que se celebra en el Palacio de Ferias, ha repasado el mercado global de las viviendas de lujo (branded residences), que presenta un crecimiento exponencial en los últimos años y que ha demostrado "una gran resiliencia", con un crecimiento del 150% en la última década. Los expertos esperan un nuevo incremento del 100% por aprte de este sector de aquí a 2027 a nivel global.

Savills ha recordado que el sector de las branded residences contempla las propiedades residenciales para venta en el mercado libre afiliadas a una marca de reconocido prestigio. Históricamente han sido operadores hoteleros con marcas como Four Seasons, Six Senses o The Ritz Carlton, aunque cada vez existen más marcas de lujo asociadas a otras actividades, desde diseño a automoción, como Armani, Bulgari, Porsche o Bugatti, así como operadores no-lujo entrando en este modelo residencial con marcas adaptadas a los perfiles más jóvenes.

En España es un tipo de formato incipiente, con proyectos operativos en Madrid y Barcelona bajo las marcas Four Seasons y Mandarin Oriental, respectivamente. En Marbella existen hasta el momento dos proyectos branded en funcionamiento, uno de ellos también de la marca Four Seasons y Epic by Fendi. Karl Lagerfeld Villas, W Marbella y Liora by Pinifarina han sido los últimos en ser anunciados y, según Savills, existen más promociones residenciales de lujo buscando vincular el producto a una marca de referencia.

La promotora asegura que actualmente el 80% de los proyectos de lujo en Málaga y Costa del Sol que están esperando a salir al mercado o iniciando su lanzamiento en la gama más alta están vinculados al concepto branded residences en la parte alta del mercado.

"El segmento de alta gama está ganando cada vez mayor atención en vivienda plurifamiliar y el incremento de precios en este tipo de vivienda es del 44% de media respecto al año anterior, alcanzando algunos proyectos precios máximos de más de 22.000 euros el metro cuadrado para el producto más premium", ha detallado.

Inversores, nómadas digitales y ejecutivos de multinacionales

Estas promociones están diseñadas para los perfiles que demandan actualmente vivienda de lujo en toda la región, además de inversores extranjeros que ven en la Costa del Sol y en la capital malagueña un refugio para su inversión inmobiliaria. "Estos perfiles incluyen los nómadas digitales y ejecutivos de edad media inferior a la que típicamente ha atraído la Costa, con poder adquisitivo alto y directivos de empresas multinacionales relacionadas con la tecnología que buscan el estilo de vida, el confort y la seguridad que proporciona la Costa del Sol y su capital, Málaga", ha explicado Savills.

Según los datos de la consultora, actualmente existen en el mundo 640 proyectos operativos que representan casi 100.000 unidades, principalmente en Norteamérica y se prevé que el crecimiento del sector continúe a buen ritmo, superando los 1.100 proyectos para 2027.

Por volumen de proyectos, Dubái, el sur de Florida (Miami) y Nueva York son las tres ubicaciones principales para branded residences a nivel mundial, según su oferta de proyectos terminados y en proceso. Sin embargo, el crecimiento en estos mercados se está desacelerando, y muchas marcas buscan oportunidades de expansión en ciudades emergentes y lugares turísticos para dar respuesta a los compradores que buscan residencias adicionales en áreas vacacionales y de temporada.