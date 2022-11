El grupo municipal Ciudadanos ha votado en contra esta mañana, en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, de la paralización de los trámites urbanísticos para construir la torre del puerto. Dicha petición era parte de una moción urgente presentada por el grupo socialista, que pedía al pleno "su disconformidad" a la construcción del rascacielos en el Dique de Levante. Al respecto, la portavoz naranja Noelia Losada ha votado a favor debido a una enmienda que ha añadido a la solicitud y que instaba al equipo de gobierno y al resto de grupos políticos a "dudar de la idoneidad del proyecto en el contexto actual".

Con la posición en contra de frenar los trámites de construcción de la torre del puerto, Cs ha apoyado, de forma indirecta, al grupo municipal popular, decidido a llevar a cabo "una iniciativa" que, según ha dicho el concejal de Urbanismo Raúl López, "contribuye a la dinámica económica de la ciudad".

Asimismo, Losada ha dicho que no cree que haya que consultar a los ciudadanos sobre la torre del puerto: "No creemos que haya que mandar a los malagueños a una consulta ciudadana, bastante tienen ya con sus problemas del día al día. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones". Por su parte, Remedios Ramos, del grupo municipal Unidas Podemos ha considerado que "un proyecto tan oscuro que cambiaría la postal paisajista de Málaga para siempre no puede realizarse sin el consenso social".

Ha sentenciado también: "Queremos que Málaga siga siendo Málaga. No queremos que sea Benidorm", a lo que ha añadido: "Acumula media docena de informes contrarios como el del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)".

En respuesta a dicho argumento, Raúl López, del Partido Popular, ha defendido que "los técnicos del Ministerio de Cultura dicen que no hay impacto medioambiental" y ha valorado que "hay que apoyar y dar seguridad jurídica a quien decide invertir en nuestra ciudad". En el caso del rascacielos del Dique de Levante, la inversión económica correría a cargo del fondo catarí 'Hesperia', que sería el que gestionaría, asimismo, el hotel de 5 Estrellas Gran Lujo.

"El paisaje no es un solar privado"

El debate que se ha generado en el pleno ha incluido la intervención del Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2021 Guillermo Busutil, quien ha querido hacer una "defensa de la bahía de Málaga amenazada por la construcción de un rascacielos que innecesariamente parte en dos el corazón de su horizonte". Asimismo, ha añadido: "Reivindico que el paisaje no es un solar privado ni la piedra filosofal de un turismo del que los malagueños somos figurantes".

A pesar del voto en contra de Cs para la paralización de los trámites del rascacielos en el Dique de Levante, lo que ha hecho que dicho punto consiguiera 15 votos a favor y 16 en contra, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez ha valorado "el avance que se ha hecho": "Es un avance que pondrá en duda la idoneidad de la torre del puerto".

Precedente para futuras votaciones

Como ya explicó este periódico ayer, la decisión de la portavoz naranja podría ser un precedente para la futura votación que supondría aprobar la modificación del Plan Especial del Puerto, el trámite administrativo que no puede llevarse a cabo hasta que los técnicos de la Junta de Andalucía actualicen el informe de evaluación ambiental.

Con una valoración a favor del rascacielos, que señalaría que este no tiene un impacto significativo en la diversidad de la bahía malagueña, la decisión se elevaría a Puertos del Estado y después al Consejo de Ministros, que tendría la última palabra.