El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una instrucción para la «mejora del servicio del taxi accesible», ante las grandes dificultades que sufren los usuarios con movilidad reducida para conseguir ser atendidos como denuncia la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.

El Área de Movilidad controlará que los vehículos con licencia de taxi accesible cumplan con el servicio para las personas con movilidad reducida, que fija en un mínimo de 120 servicios -o lo que estipule el área en función de la oferta disponible y la demanda- anuales que deberán acreditar. Además, el consistorio obliga a los titulares de estas licencias a estar conectados a una emisora o sistema de telecomunicación con autorización municipal para que los usuarios puedan contactar con ellos para solicitarles un viaje.

Según Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible, en torno a una veintena de vehículos adaptados no estan adscritos a ninguna emisora de los 75 taxis accesibles -furgonetas de nueve plazas- , entre unos 1.400 taxis en general que operan en la ciudad.

"Hay que pensar la probabilidad de que podamos coger un taxi adaptado en la calle y más las furgonetas que se dedican a trabajar aeropuerto, puerto, María Zambrano y hoteles. Si no están adscritos a una emisora y van por libre, yo no puedo llamarlos a ellos y es imposible pollarlos en la calle", explica De Pablos.

Los taxistas tendrán un mes a contar desde ayer, cuando se publicó la instrucción en el Boletín Provincial, para certificar su pertenencia a una emisora autorizada, así como una declaración responsable en la que se comprometan a informar de los servicios prestados.

Máximo de 15 minutos

Los taxis accesibles deberán recoger al usuario que solicite el servicio con un retraso máximo de 15 minutos con respecto a la hora de servicio indicada salvo causas justificadas en la ordenanza municipal.

De hecho, se plantean multas de hasta 1.380 euros en caso de incumplimiento y de hasta 2.670 euros si no se aporta la documentación acreditativa exigida por el Área de Movilidad.

"En nuestro caso en Málaga era escandaloso, primero porque no había límite y después porque la emisora está abandonada. Decían que nos apuntaban pero que no nos pueden garantizar el servicio, un servicio público", continúa Alfredo De Pablos, que asegura que en muchas ocasiones ni siquiera devolvían la llamada para informar de que no iban a contar con servicio. "Todo esas cuestiones están ahormados en esa instrucción".

Cambiar de modelo

Desde Málaga Accesible aseguran que aunque tienen «esperanza» en que el servicio mejore, siguen reclamando un cambio de base en el modelo de taxi accesible, esto es, turismos adaptados de 5 + 1 plazas en lugar de furgonetas que, como asegura De Pablos, priorizan los viajes para grupos y no para personas con movilidad reducida.

"Pero nosotros queríamos optar a un servicio de taxi que se regulara por la oferta y la demanda, es decir, buscar un modelo de taxi que me pueda atender a mí y a ti. Pero ese ayuntamiento ha optado por un modelo no nos atiende a ninguno, porque lo que quiere es atender a grupos", asegura el presidente de la agrupación. "Por nuestra parte no estamos contentos, hemos podido aportar muy poco pero si se cumple, que es nuestra esperanza, va a mejorar el servicio de taxi"