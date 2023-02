Málaga recibirá cerca de 300 cruceros este año y recuperará el ritmo de escalas precovid

El Puerto de Málaga maneja unas previsiones más que halagüeñas con respecto a la llegada de cruceros a lo largo de este año.

Según los datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria a este periódico, por el momento hay confirmadas 297 escalas de cruceros hasta diciembre, un dato que de entrada supera los registros de 2019, considerado un año histórico para el sector turístico en la capital, y en el que llegaron 288 buques de estas características.

Superar los datos de 2019 supone, además, la recuperación del ritmo prepandemia en cuanto a llegadas de cruceros, teniendo en cuenta que la irrupción de la Covid-19, con las restricciones sanitarias y los cierres de fronteras, hundió el número de escalas hasta las 19 durante el año 2020.

En 2021, ese dato remontó hasta los 113 y finalizó el ejercicio pasado en 267.

Hay que tener en cuenta que el sector de cruceros tuvo que operar con unas medidas sanitarias muy estrictas en cuanto a aforos, exigencias de test serológico y cuarentenas, lo que en muchas ocasiones disuadió a los pasajeros de decantarse por esta opción para pasar las vacaciones.

«En el comienzo del año [2022] tuvimos la expansión de la variante ómicron, que afectó muchísimo al transporte de pasajeros en todo el mundo y eso provocó que los barcos, los cruceros que atracaban en el puerto de Málaga, como en todos los puertos, pues lógicamente sus niveles de ocupación fueran relativamente bajos», explicaba el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, hace unos días durante la presentación del balance del puerto para 2022.

Rubio señaló que no fue hasta el verano pasado cuando la ocupación de estos barcos superó el 50%, llegando a alcanzar un aforo del 80%.

De hecho, aunque se han recuperado las escalas, aún está por ver cómo se comportará esa ocupación de los barcos durante este año, aunque Rubio aseguró que las perspectivas para el presente ejercicio son «francamente buenas».

«Entendemos que la pandemia ya va a dejar de tener efectos, no debieran tener ninguna afección los acontecimientos geopolíticos que están sucediendo en el mundo y esperamos recuperar tanto niveles de barcos atracando en nuestro puerto como de pasajeros desembarcando».

El año pasado se alcanzaron los 342.045 pasajeros de cruceros frente a los casi 500.000 cruceristas en los que se había estabilizado la capital malagueña. En 2021, la cifra de viajeros fue de 118.330 y de 40.172 en 2020.

Rutas internacionales

La ciudad espera cruceros en ruta procedentes de puertos españoles como Lanzarote, Mallorca, Ibiza, Cartagena, Valencia, Barcelona, Motril, Sevilla, Cádiz, Almería o Puerto Banús, aunque también se esperan buques procedentes de puertos extranjeros como Marsella o Port Vendres (Francia), Southampton (Reino Unido), Leixoes, Lisboa o Madeira (Portugal), Cagliari o Savona (Italia) o Heraclión (Grecia).

La llegada de cruceros empezará a ser especialmente intensa a partir de mayo cuando llegarán a coincidir hasta cinco barcos atracando el mismo día en el puerto de Málaga.

Por ejemplo, el próximo día dos de mayo atracarán el Explorer of the Seas, con un aforo máximo -no necesariamente la ocupación real- de 3.840 personas, junto al Celebrity Infinity (2.450), Silver Dawn (623), Evrima ( 298) y el World Traveller (200 personas).

Esta situación se dará también en el último trimestre del año, el tres de noviembre, con la llegada del Celebrity Beyond (3.836 personas), Costa Fascinosa (3.800), Oosterdam (2.504), Azamara Quest (702) y Wind Star (184 personas).

El 21% de los ingresos por explotación del Puerto de Málaga

La actividad crucerista supone el 21% de los ingresos por explotación del Puerto de Málaga, que el año pasado cerraron en 18,8 millones de euros. Los otros dos capítulos importantes son las líneas regulares con el norte de África -el tráfico de pasajeros ha aumentado un 126%, con 348.485 viajeros, y un 110,8% los vehículos, con 66.914 en la línea regular Málaga-Melilla- y el transporte de graneles sólidos con otro 16%, donde destaca el agroalimentario.