Cometas llenas de colores, con siluetas innovadoras e incluso con forma de animales marinos han tomado este sábado el cielo de Málaga en el inicio del 'International Kite Fest', donde durante el fin de semana se dan cita pilotos profesionales nacionales e internacionales.

Las playas de las Acacias y de la Misericordia de Málaga han sido las protagonistas de esta cita, donde además de las exhibiciones de vuelo acrobático y coreografía aérea, han tenido lugar una serie de actividades gratuitas donde niños y familias han podido crear sus propias cometas y hacerlas volar.

Y si no han podido volar, al menos intentarlo, ya que el fuerte viento ha sido uno de los grandes inconvenientes de la jornada. Con dirección noroeste y rachas de hasta 30 kilómetros por hora, ha habido muchas cometas que no han podido emprender el vuelo, ya que las condiciones, según los propios participantes, no eran las adecuadas.

Talleres para niños en las Acacias

Sin embargo, eso no ha evitado disfrutar de un día en el que el buen tiempo ha acompañado y la playa de las Acacias también se ha llenado de color con molinillos de viento y otros elementos móviles fabricados por los niños, que han convertido la orilla en un auténtico 'Jardín del viento'.

Precisamente hasta la playa de las Acacias se han desplazado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal del Distrito Este, Carlos Conde, para contemplar este espectáculo aéreo, que volverá a repetirse este sábado por la tarde y el domingo, día 30, durante la mañana. Para la jornada del domingo se espera viento más leve y cambiante pero igualmente un día bañado por el sol.

El 'Internacional Kite Fest' Málaga 2023, que fue presentado el pasado mes de enero en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, y con la colaboración de las Juntas Municipales de los Distritos de Málaga Este y Carretera de Cádiz.