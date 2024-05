Antonio Maíllo inicia 'por malagueñas' su cruzada para suceder a Alberto Garzón en IU

Si se atiende tanto al lugar geográfico en el que empieza su campaña como a la procedencia de buena parte de sus lugartenientes, se puede asegurar que Antonio Maíllo iniciará 'por malagueñas' la cruzada andaluza para suceder a Alberto Garzón como coordinador federal de Izquierda Unida.

Sin ir más lejos, el exdirigente andaluz de la formación ha apostado fuerte por la cúpula de IU Málaga en su lista nacional para disputarle el liderazgo a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Este mismo viernes saltarán a la vista sus grandes apoyos malagueños en el Polo Digital de Tabacalera, durante un acto previsto a partir de las 18.30 horas en el que también intervendrán el coordinador regional que lo sucedió y diputado por Málaga Toni Valero; la coordinadora provincial Toni Morillas; y Sheila Jiménez, de la red de jóvenes de IU Málaga.

La magnitud de la cuota malagueña en el proyecto que aspira al poder nacional de IU queda patente en los puestos 3 y 5 de la candidatura de Maíllo. Recaen, respectivamente, en sendas integrantes del núcleo duro femenino del que se rodeó Morillas el pasado otoño al liderar IU Málaga: la coportavoz estatal de IU Amada Meyer y la exdiputada Eva García Sempere. A ambas les ha concedido el profesor de latín un protagonismo estelar, si se atiende al hecho de que el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, va de número 4. El número 2 es para la asturiana Beatriz González.

Asimismo, la propia Toni Morillas va de número 19 y otro integrante de su equipo, el edil fuengiroleño José Miguel López, aparece en el puesto 40. Y ahí no se quedan los vinculados a Málaga, ya que el secretario general del Partido Comunista en Andalucía Ernesto Alba es el número 8 y el eurodiputado Manu Pineda aparece como el 14.

Toni Morillas, Ernesto Alba y Toni Valero, con Antonio Maíllo. / L. O.

Precisamente, una de las realidades que ilustra la fortaleza de la federación andaluza para impulsar a Maíllo es el reciente resultado de las primarias de IU para las elecciones europeas. Su ‘candidato’, el malagueño Manu Pineda, barrió con un 65% de los votos y dejó en apoyos muy testimoniales a la madrileña Marga Sainz (21%) y a la riojana Henar Moreno, que no llegó al 13%. Se da la circunstancia de que Moreno fue respaldada por Sira Rego y este detalle no pasó desapercibido en el sur, a la hora de reclamar el mayor protagonismo posible en la nueva etapa orgánica que se abre en IU. De ahí que, hace unos días, en la negociación para un acuerdo previo no se cedió en ningún momento a la pretensión de Rego de ser la coordinadora federal y así suceder 'doblemente' a Alberto Garzón, con el que Maíllo se ha distanciado mucho en los últimos tiempos.

El apoyo de la dirección andaluza a Antonio Maíllo quedó de manifiesto en la propia manifestación del 1 de mayo celebrada en la capital malagueña, con las declaraciones realizadas por el diputado por Málaga y coordinador regional de IU Toni Valero, quien proclamó que esta candidatura demuestra que la formación de izquierda "está muy viva".

Cuatro candidaturas

La asamblea de la que saldrá el nuevo coordinador federal de IU se celebrá los próximos 18 y 19 de mayo en Madrid. Antes, la militancia tendrá que elegir entre las cuatro candidaturas en liza y la votación se desarrollará durante toda la semana que viene, entre los días 6 y 12 de mayo.

El proyecto del candidato andaluz cuenta con importantes apoyos en la dirección nacional del PCE y otras federaciones potentes como la asturiana. Y su 'artillería' ya ha quedado de manifiesto en el proceso previo de recogida de avales, en el que Maíllo ha exhibido músculo en comparación con los otros tres aspirantes.

Aunque para pasar el corte bastaba con recopilar apoyos equivalentes al 2% de la militancia, su propuesta 'Vale la pena luchar' ha presentado 963 avales que suponen un 6% de las bases. La segunda opción con más firmas recogidas es 'Izquierda Unida en la encrucijada', encabezada por el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, con 593 avales (3,7%). Le sigue el proyecto 'Arriba las que luchan', de la ministra Sira Rego y a priori principal rival de Maíllo, con 520 avales (3,24%). Y en cuarto lugar aparece 'Izquierda necesaria', liderada por el representante del sector crítico José Antonio García Rubio -que también - con 423 avales (2,64%).