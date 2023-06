Como estaba previsto, sobre las 15.30 horas, la delegación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027 se ha desplazado hasta la Embajada de España en París para celebrar un pequeño cóctel de platos autóctonos y atender a la prensa.

Lo que se esperaba como una fiesta, finalmente ha sido una reunión copada por los semblantes serios y las reflexiones compartidas sobre qué ha podido ocurrir.

Porque Málaga llegó comedida, prudente, conocedora de la “dura” competencia a la que se enfrentaba, pero se creció con el paso de las horas y después de asistir a todas las presentaciones.

Finalmente no ha podido ser y el golpe en el equipo que han conformado las administraciones local, autonómica, provincial y estatal ha sido más que palpable desde el minuto uno.

La intervención más esperada después del batacazo era, sin duda, la de Francisco de la Torre, el principal precursor de que Málaga se adentrase en la carrera por la Expo y que recabó los apoyos institucionales para ello.

El regidor, que ha aclarado que por ahora la ciudad nos e presentará más candidaturas, sí ha defendido que seguirá adelante con el proyecto que se planteaba con la Expo, mantener la construcción del recinto y las 1.400 viviendas aledañas en terrenos de Sepes, así como todas las inversiones asociadas, como era la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, el impulso, por fin, del Auditorio o la mejora de las conexiones viarias y ferroviarias.

Eso sí, habrá que ver cómo se financia -se mira hacia los fondos europeos- ya que con la derrota de Málaga se esfuman más de 1.400 millones de euros en inversiones públicas.

“El espacio previsto para la Expo…se volverá a hablar y ver cómo conducirlo”, ha destacado De la Torre, al tiempo que ha defendido que la ciudad se encuentra en un “momento magnífico” como referente cultural, tecnológica y ambiental.

En cuanto a la votación, que ha dado la victoria a Serbia por una diferencia de 11 apoyos, el alcalde de Málaga ha sido tajante al valorar que “no es definitivo la calidad, la seriedad ni el contenido” de la candidatura.

“Málaga con diferencia es la mejor y no es subjetivismo local, he de decirlo, lo veo objetivamente con Belgrado”, ha espetado. “No es definitivo tampoco la presentación, su estrategia ha estado en buscar, no tanto hoy, sino en la política mundial los apoyos de países de los herederos de los países no alineados de los años 60 y 70. Eso no quita que el trabajo nuestro que ha hecho la candidatura no haya sido un trabajo magnífico”.

Un puñado de votos

“A Málaga se le ha escapado la Expo por un puñado de votos”, ha resumido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha querido destacar como Málaga se ha impuesto a las candidaturas de Minnesota, Phuket y San Carlos de Bariloche durante toda la votación.

Desde la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tirado de similares para explicar la tremenda decepción que siente la delegación española, que saboreaba ya la victoria.

“Esto es como el fútbol, cuando uno llega a la final, a veces se gana, otras se pierde. Pero cuando lo rozas, casi llegas a los penaltis, te quedas con un mal sabor de boca”, ha lamentado Moreno, que también ha querido ofrecer un mensaje positivo, sobre la proyección de la ciudad y la comunidad andaluza. “Esto significa que estamos aquí, que Andalucía y Málaga están presentes en los foros internacionales, que pesamos y que proyectamos nuestra imagen al exterior, hay mucho por construir”.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, al que le ha llegado a temblar la voz en algún momento del discurso, ha reiterado que la ciudad “se va a recuperar pronto de esta pequeña decepción” y que empieza ya a trabajar para que el proyecto, aunque no en forma de Expo, sea una realidad.

“Vamos a ser ciudad sostenible, vamos a mejorar la movilidad y este proyecto tiene que seguir aprovechándose y tomar impulso”, ha destacado el presidente provincial.

El punto en común entre las cuatro administraciones ha sido precisamente la colaboración institucional de la que ha gozado la campaña por la Expo, tal y como han manifestado las cuatro autoridades públicas en la Embajada Española.