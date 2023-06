El pasado lunes se presentó en el salón de actos del Ateneo de Málaga el monográfico que la revista Ánfora Nova, dirigida por José María Molina Caballero, ha dedicado al movimiento Humanismo Solidario.

Con el título ‘Humanismo Solidario -La ética de la esperanza-’, el monográfico cuenta con la colaboración de la Asociación Internacional Humanismo Solidario (AIHS), la Universidad de Córdoba, la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Córdoba, y tiene como objetivo fundamental el promover y difundir esta corriente crítica e intelectual que, desde el punto de vista de la heterodoxia estética, asume el uso de la palabra como obligación social bajo los irrenunciables principios del compromiso y el comportamiento ético.

En el acto intervinieron Francisco Morales Lomas, presidente de la Asociación Internacional Humanismo Solidario (AIHS), José María Molina Caballero, director de la revista, José Sarria Cuevas, secretario de AIHS y Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA, así como Aurora Gámez Enríquez -junta directiva de AIHS-, Fuensanta Martín Quero -junta directiva de AIHS-, Inmaculada García Haro -socia de número de AIHS- y Stanislaw Stan Strasburger -socio de número de AIHS- quienes dieron lectura a las colaboraciones que aportan a la revista.

La obra está vertebrado en varios capítulos que arrancan con preliminares elaborados por: Miquel Iceta i Llorens (ministro de Cultura y Deporte), Federico Mayor Zaragoza (Ex director general de la UNESCO, ex ministro de Educación y Ciencia), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Antonio Gamoneda (Premio Cervantes de Literatura), Garry Jacobs (Presidente del World Academy of Arts and Science and Human Security Strategy Group), Fernando Arrabal, Antonio Garrigues Walker, Ogarit Younan, María Novo y Carlos Blanco.

A continuación esta edición incluye una introducción realizada por el escritor y profesor Francisco Morales Lomas, presidente de la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Tras lo anterior, en el capítulo 'Literatura y Humanismo Solidario', escriben: Albert Torés, Remedios Sánchez, Manuel Gahete Jurado, Francisco Morales Lomas, José Sarria, Juan de Dios Torralbo Caballero, Aurora Gámez, Inmaculada García Haro, Stanislaw Strasburguer y Ana Mª Romero Yebra.

El capítulo 'El Humanismo Solidario en el siglo XXI. Pluralidad y visiones' aborda colaboraciones desde distintas perspectivas como la filosofía, el transhumanismo, la Ley y la Justicia, el arte, el lenguaje jurídico, el ateneísmo, los retos tecnológicos o la educación para la paz, elaboradas por Antonio Diéguez, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, Alicia Aza, Jesús García Calderón, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, José Orihuela Guerrero y Ana Herrera.

En esta obra se dedica un capítulo especial al Premio Internacional Humanismo Solidario 'Erasmo de Rotterdam', introducido por José Antonio Santano, y en el que colaboran los autores distinguidos con este importante premio en sus siete convocatorias: José Luis Sampedro (a título póstumo), representado por Olga Lucas; al que le siguen Emilio Lledó, Jorge Galán, Amelia Valcárcel y Sergio Ramírez.

Por último, este monográfico concluye con el capítulo 'Horizontes éticos. Escritores de Humanismo Solidario', con más de una veintena de textos literarios breves, principalmente poemas, pertenecientes a escritores socios de esta corriente de pensamiento: Federico Mayor Zaragoza, Francisco Morales Lomas, Manuel Gahete Jurado, Mohamed Doggui, Ana María Romero Yebra, José Sarria, Alicia Aza, Sergio Arlandis, Jesús García Calderón, Albert Torés, José Antonio Santano, Ana Herrera, Antonio Manuel, Paloma Fernández Gomá, Antonio García Velasco, Aurora Gámez, José Orihuela Guerrero, Inmaculada García Haro, Fuensanta Martín Quero, Encarna León, José Cabrera Martos, Juan Gómez Macías, Manuel Ángel Vázquez Medel, Pedro Molino, José Membrive, Alba Navarro, Rafael del Campo Vázquez y José María Molina Caballero, que es también autor del epílogo que cierra la edición.

Además, la edición cuenta con un amplio reportaje fotográfico de los autores participantes, junto con un conjunto de ilustraciones elaboradas por destacados artistas plásticos como Rafael Canogar (portada), Fernando Arrabal, Pedro Roldán, Francisco Escalera, Antonio Quintana, Luis M. García Cruz, Marta Campos, Ana Ortiz, Larisa Sarria y Manuel García Cruz.